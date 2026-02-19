La futura Ley de la Serra contempla empezar a cobrar rescates a los montañeros imprudentes

La futura Ley de la Serra de Tramuntana que ha presentado el Consell de Mallorca recoge la posibilidad de que se empiece a cobrar por los rescates en la montaña en aquellos casos de “imprudencia manifiesta”. El texto normativo se encuentra aún en tramitación. Hasta el 15 de abril se podrán presentar alegaciones y, después, ha de someterse a la aprobación del Parlament.

En el artículo 43.5 del anteproyecto de ley de regulación del paisaje cultural de la Serra, se puede leer que “a iniciativa del Consorci insular Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial se elaborará una normativa que contemple la posibilidad de cobrar los rescates en montaña en caso de imprudencia manifiesta, lo cual quedará tipificado en esta normativa”.

El mismo texto recoge que, en la elaboración de esa futura normativa, deberían formar parte, “como mínimo”, las siguientes entidades: la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (FBME), el Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, los Bombers de Mallorca, la dirección insular de Emergencias y Protección Civil de Balears.

En 2024, el GREIM y el helicóptero de la Guardia Civil llevaron a cabo 117 intervenciones en lugares de difícil acceso en las islas, que se saldaron con el auxilio de 144 personas y la recuperación de quince cadáveres. En la mayoría de las ocasiones los rescatistas contaron con la ayuda del helicóptero del Servicio Aéreo, en coordinación con otros servicios de emergencia como Bombers de Mallorca o Proteccion Civil.

Si el análisis se amplía a la última década, la cifra de personas auxiliadas por el GREIM en zonas montañosas asciende a 1.521 personas, sobre todo en la Serra de Tramuntana y muy especialmente en el término municipal de Escorca, que concentra la mayoría de los casos.

En declaraciones a este diario el año pasado, el jefe del GREIM, el brigada Juan Carlos Rodríguez Sunyé, aseguraba: «Cada vez tenemos más servicios de este tipo, motivado sobre todo por la creciente afición a los deportes de montaña, tanto por parte de turistas como de residentes».

Según explicó, el caso más habitual en el que intervienen los rescatistas del GREIM suele ser el de excursionistas que se salen del sendero marcado y acaban perdidos. «Por lo general es gente que no conoce el terreno y no sabe manejar el GPS, de manera que acaban desorientados y piden ayuda», comentaba Rodríguez Sunyé.

Caso reciente

Este mismo martes, un joven de 23 años tuvo que ser rescatado tras sufrir una lesión en un tobillo cuando se encontraba en el Puig de Galatzó, en Calvià. La víctima fue evacuada en el helicóptero sa Milana de Bombers de Mallorca hasta el hospital de Son Espases.

El joven se encontraba realizando la subida al Puig de Galatzó. Cuando estaba a la altura de na Sabatera, el excursionista sufrió una lesión en un tobillo y no pudo proseguir la marcha.

Rescate en Sóller

El pasado 7 de febrero, Bombers de Mallorca asumió un laborioso rescate de cinco excursionistas atrapados en la cumbre del Penyal de Migdia. Estas personas trataban de acceder a la cima a través de la ruta de sa Coma de n'Arbona, en Fornalutx. Por motivos de seguridad, el salvamento lo tuvieron que efectuar a pie efectivos del Grupo de Montaña del parque de Sóller.