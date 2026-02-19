Esporles implantará la recogida domiciliaria de vidrio

El Ayuntamiento de Esporles ha aprobado este jueves en Pleno extraordinario el inicio del proceso de contratación y los pliegos del nuevo contrato de gestión del servicio público de recogida y transporte de los residuos generados en el municipio. "Este paso permitirá modernizar el servicio, reforzar su calidad y garantizar su estabilidad en los próximos años", explica el Consistorio.

El nuevo contrato "responde a la necesidad de actualizar el servicio después de varios años de dificultades y adaptarlo a las nuevas exigencias ambientales, técnicas y laborales, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente, sostenible y cercano a la ciudadanía".

Entre las principales mejoras que incorpora el nuevo contrato destacan la implantación de la recogida del vidrio puerta a puerta, con la retirada de los contenedores verdes actuales, para reducir puntos sucios, mejorar la movilidad y reforzar la recogida selectiva; la introducción de un nuevo cubo multifracción, de mayor capacidad, que facilitará la separación de todas las fracciones dentro del sistema de recogida puerta a puerta; y la creación de un área de aportación cerrada en es Verger, con acceso controlado, para combatir el incivismo y optimizar el servicio.

Asimismo, se incorpora un nuevo camión de grandes dimensiones para hacer de nodriza y optimizar la recogida y los viajes a planta y se mejoran de las condiciones laborales del personal, con aplicación del nuevo convenio sectorial y garantía de continuidad de los puestos de trabajo.

El nuevo pliego prevé expresamente la revisión del contrato si el convenio sectorial de los trabajadores mejora en el futuro, para poder aplicar estas mejoras y evitar situaciones como las del contrato actual, que no permite adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo.

Por otra parte, también se aplicará un sistema de control y sanciones más exigente, para asegurar el correcto funcionamiento del servicio y la calidad del espacio público.

El Ayuntamiento explica que la recogida de vidrio puerta a puerta "permitirá eliminar los problemas y conflictos del sistema actual (grandes contenedores por zona): generación de puntos negros por el incivismo y barreras y dificultades -por el espacio que ocupan- para los peatones, en especial para las personas con movilidad reducida.

El contrato tendrá una duración de cinco años y supone una inversión total de 2,9 milllones de euros (IVA incluido), con un coste anual aproximado de 580.667,96 euros. "Esta inversión permitirá dotar al municipio de un servicio estable, moderno y adaptado a la realidad actual, incorporando mejoras técnicas, materiales y humanas, y asegurando el cumplimiento de las nuevas exigencias ambientales y laborales", añade el Consistorio.