Denuncian la saturación “indigna” del bus del TIB en Sóller en pleno mes de febrero

Més per Sóller ha denunciado la saturación del transporte público del municipio y ha puesto de manifiesto que, en pleno mes de febrero, el autobús de línea del TIB ya circula completamente lleno.

Laura Celià, portavoz de la formación ecosoberanista, ha criticado la gestión de la movilidad en la localidad, denunciando que la saturación del transporte público ya es una realidad preocupante a pesar de encontrarnos a mediados de febrero. Según la concejal, la temporada turística se adelanta cada año más, acortando los periodos de “tranquilidad de los residentes” y provocando el “colapso prematuro” de las carreteras y del servicio de autobuses de la línea 204.

Celià ha descrito una situación caótica en la parada de Cetre, en Sóller ciudad, donde los usuarios viven escenas que ha comparado con "los juegos del hambre", con empujones y codazos para poder subir a un vehículo que a menudo ya llega completo.

La formación denuncia que, mientras los turistas llenan los convoyes, la clase trabajadora y los estudiantes sollerics se ven obligados a viajar "como sardinas" o con la incertidumbre de no saber si podrán llegar puntuales a su destino por falta de plazas. Celià ha calificado la situación de "indigna e indignante".

En este sentido, Celià ha lamentado el agravio comparativo con otros municipios como Calviá, que ya ha conseguido mejoras en las frecuencias, y ha exigido al equipo de gobierno del PP que reclame al Govern balear un incremento de la frecuencia de la línea 204 para que pase de los 30 a los 20 minutos.

Asimismo, Més pide refuerzos específicos para las horas punta durante el verano y una mejora inmediata de la seguridad y el orden en las paradas, incluyendo señalización en el suelo y mejor iluminación. Finalmente, la portavoz ha “invitado” directamente a los concejales del PP a utilizar el transporte público para “tomar conciencia” de una situación que califica de indigna para los residentes.