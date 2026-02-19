El Consell apuntalará de urgencia la Fàbrica Nova de Sóller para evitar su colapso

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha un plan de actuación inmediata para garantizar la estabilidad estructural de la Fàbrica Nova de Sóller, un edificio emblemático que actualmente presenta un avanzado estado de deterioro.

Ante el riesgo real de colapso, la institución insular procederá al apuntalamiento inminente de todos sus forjados y cubiertas, una medida de seguridad que se mantendrá hasta que se inicie la rehabilitación integral del complejo. El objetivo final de esta intervención es transformar las antiguas instalaciones fabriles en el futuro Museu Tèxtil de Mallorca, preservando así el legado industrial de la isla.

La consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, confirmó durante una reciente visita a Sóller que ya se ha dado luz verde a la contratación de la empresa que ejecutará los trabajos. La intervención no está exenta de desafíos técnicos, ya que el inmueble padece múltiples patologías en muros y techos que complican la consolidación. En estos momentos, los técnicos evalúan si el apuntalamiento se realizará manteniendo la maquinaria histórica en su ubicación actual o si, por el contrario, será necesario vaciar el recinto antes de intervenir, con el fin de facilitar las tareas de estabilización en un entorno de máxima seguridad.

La adquisición de la Fàbrica Nova, formalizada por el Consell de Mallorca el pasado mes de diciembre por un importe de dos millones de euros, pretende poner fin a más de cincuenta años de abandono del edificio. Esta operación pone fin a años de incertidumbre sobre un inmueble que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018, pero que arrastraba informes técnicos de degradación severa desde entonces.

El complejo es testimonio único del patrimonio industrial de la isla, ya que se trata de la única fábrica de tejidos en Mallorca que conserva intactas tanto su estructura como su maquinaria original del siglo XX. Con una inversión total prevista de 9,2 millones de euros, la compra no solo pretende salvar las paredes de un edificio centenario, sino recuperar un espacio que fue motor económico de Sóller y convertirlo en un referente cultural que transmita el legado del sector textil a las futuras generaciones.