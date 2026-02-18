Un velero fondeado en el Port de Pollença acaba encallado en sa Ferradura de Alcúdia

Un velero ha quedado encallado en la zona de sa Ferradura, en el litoral de Alcúdia, entre Bonaire y s’Illot, en un nuevo incidente que vuelve a poner el foco sobre los fondeos irregulares en el norte de Mallorca. Según las primeras informaciones recabadas por la entidad ecologista Arrels Marines, todo apunta a que la embarcación sería la misma que permanecía fondeada ilegalmente en las aguas interiores del Port de Pollença.

Personas de la zona han asegurado a la entidad que el pasado jueves se observó un velero a la deriva que navegaba desde el entorno de Pollença en dirección al Cap des Pinar. Posteriormente, la embarcación habría acabado desplazándose hasta sa Ferradura, donde finalmente ha quedado varada sobre las rocas.

Desde Arrels Marines explican que, tras examinar visualmente el barco, todo indica que se encontraba fondeado en el Moll 'pollencí'. La entidad está realizando averiguaciones para confirmar la identidad de la embarcación. Fuentes de esta entidad explican que hay testigos que vieron cómo el barco rompió el fondeo este pasado jueves y los vientos de Ponent y de Mestral acabaron empujándolo en dirección a Alcúdia.

Otra imagen del velero encallado sobre las rocas. / Arrels Marines

La organización ha aprovechado el incidente para denunciar nuevamente el riesgo que, a su juicio, supone permitir fondeos en esta zona sin la debida regulación y control. “No solo hablamos de un problema ambiental, por el impacto sobre el fondo marino y las praderas de posidonia, sino también de un evidente peligro para la seguridad marítima”, señalan.

Desde la entidad reclaman mayor vigilancia y medidas preventivas para evitar nuevos incidentes, así como una revisión de la gestión de las zonas de fondeo en el Port de Pollença. Recuerdan que la reiteración de estos episodios evidencia la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones y de apostar por una ordenación más estricta del litoral, especialmente en áreas de alto valor ambiental y paisajístico.

En los últimos días se han multiplicado los casos de embarcaciones fondeadas en el Moll que han acabado a la deriva o encalladas como consecuencia del temporal marítimo. La entidad Arrels Marines informó de estos nuevos casos de barcas encalladas al Ayuntamiento de Pollença, y volvió a denunciar públicamente los problemas de fondeo incontrolado. La entidad denunció que algunas de estas naves han invadido la zona de baño de la zona del puerto más próxima a la base militar.

La embarcación ha resultado seriamente dañada. / Arrels Marines

No es la primera vez que un velero encalla en la zona del Cap des Pinar de Alcúdia. Cabe recordar que a finales de 2024 se hundió un barco en la zona de Bonaire entre el club náutico del Cocodrilo y sa Ferradura. Meses después, el velero seguía allí y, como consecuencia del oleaje, empezó a romperse en pedazos y a esparcir residuos de todo tipo en el entorno marino.

Noticias relacionadas

Habrá que ver cuánto tiempo permanece en sa Ferradura este nuevo velero, ya que todo indica que la maniobra para retirarlo no será sencilla debido a la actual ubicación del barco sobre las rocas.