La retirada del Pi de Sant Antoni inicia la Cuaresma en Pollença

Este miércoles, 'Dimeres de Cendra', a primera hora de la mañana, los ‘pollencins’ han vuelto a citarse con la tradición y han retirado el Pi de Sant Antoni que permanecía plantado en el centro de la Plaça Vella desde la noche del pasado 17 de enero. Ese día, festividad de Sant Antoni, la isla puso el foco sobre el árbol procedente de la finca de Ternelles en una fiesta que este año fue más accidentada de lo normal, ya que el pino se rompió por dos partes diferentes antes de que el joven Joan Rabassa lo coronara rápidamente.

En Pollença, la retirada del Pi de Sant Antoni es sinónimo del inicio de la Cuaresma, cuando empieza la cuenta atrás hacia la Semana Santa.

Una multitud de personas se ha concentrado a primera hora de la mañana para presenciar el derribo del árbol y su posterior desbroce en pequeños fragmentos. Hace años, la madera del árbol se utilizaba para la elaboración de las espadas del simulacro de moros y cristianos de la Patrona de Pollença, aunque actualmente ya no tiene esta finalidad y muchos niños y niñas que asisten a la Plaça Vella para ver la retirada del Pi se llevan trozos del árbol como recuerdo.