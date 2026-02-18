Territorio
El PSIB advierte de que la nueva ley de la Serra llega "tres años tarde" y pone en peligro el sello de la Unesco
Catalina Cladera lamenta que la oposición no haya tenido acceso al texto íntegro del anteproyecto de ley que ha presentado este miércoles el Consell de Mallorca
La portavoz del Grup Socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha alertado este miércoles de que el anteproyecto de ley de la Serra de Tramuntana se presenta "tres años tarde" y ha expresado su temor a que, en caso de no aprobarse en la actual legislatura, se pierdan "cuatro años" sin una norma que garantice la protección del espacio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
En una comparecencia, Cladera ha recordado que el anterior equipo de gobierno del Consell (PSIB) ya impulsó un proyecto normativo en 2023 que "ya estaría en marcha" si hubiera prosperado. Ahora, el nuevo texto deberá ser aprobado inicialmente por la institución insular para su posterior tramitación como proyecto de ley en el Parlament. La dirigente socialista ha cuestionado si los plazos permitirán su entrada en vigor antes de que finalice la legislatura.
Cladera ha censurado que los portavoces de los grupos políticos únicamente hayan conocido "unas líneas básicas" del anteproyecto, sin acceso al texto íntegro. "Nos preguntamos qué hay detrás de la simplificación administrativa que se anuncia y, sobre todo, del acuerdo con Vox", ha señalado, al tiempo que ha recordado que la formación de derecha radical "es partidaria de la turistificación de la Serra y negacionista del cambio climático". En su opinión, estos planteamientos, de haberse incorporado al texto pactado con el PP, "pueden poner en riesgo la declaración de la Serra como patrimonio de la Unesco".
La portavoz socialista también ha lamentado no haber sido invitada al acto de presentación de la norma, celebrado en la finca pública de Galatzó, y ha insistido en que, hasta el momento, desconocen "el grueso de la ley". "Nos tememos que es una ley que pondrá en riesgo la Serra y su declaración como patrimonio", ha reiterado.
Una vez dispongan del documento completo, Cladera ha asegurado que su grupo realizará "una revisión exhaustiva" y prestará especial atención a "la letra pequeña" antes de emitir un juicio definitivo.
