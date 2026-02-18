Plantan 20.000 árboles en la reforestación del Parc Natural de Llevant

La primera fase de reforestación en el Parc Natural de la Península de Llevant ha concluido con éxito y con más de 20.000 árboles plantados. El proyecto continuará hasta llegar a los 40.000 árboles y arbustos plantados, un objetivo que se podrá alcanzar en 2027. El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha visitado este miércoles la zona para observar in situ las actuaciones de reforestación que son posibles gracias al proyecto que se lleva a cabo en colaboración con la Fundación TUI Care Foundation para el periodo 2024-2028. Durante la visita, se han valorado positivamente los resultados obtenidos en esta primera fase del proyecto.

Durante la campaña, se han realizado previamente más de 41.000 hoyos mediante maquinaria especializada. A partir de estos trabajos previos, el IBANAT ha llevado a cabo las tareas de plantación, con un total de más de 20.000 ejemplares de especies autóctonas, como el pino carrasco, el acebuche, la encina, el aladierno, la lentisca, el almez, el palmito y el palmito mallorquín.

El conseller ha concretado que toda la planta utilizada se ha producido en el vivero forestal de Menut, a partir de semilla autóctona recogida en localidades próximas, «lo que permite preservar la diversidad genética de las especies y mejorar su adaptación a las condiciones ambientales del terreno». Durante las tareas de reforestación, también se han marcado una serie de ejemplares con el objetivo de poder hacer el seguimiento de la evolución de la reforestación a lo largo del tiempo, tanto en lo que respecta a la supervivencia como al crecimiento de las diferentes especies plantadas.

Fase de mantenimiento

El gerente del IBANAT, Tomeu Llabrés, ha avanzado que «las actuaciones de reforestación se reanudarán en otoño y que está previsto que el proyecto se dé por completado en el año 2027, después de plantar más de 40.000 árboles y arbustos en el conjunto de la zona de actuación». Llabrés ha indicado que, en los años siguientes, «el proyecto entrará en una fase de mantenimiento, que incluirá la instalación y mejora de cerramientos para evitar el impacto del herbivorismo de las cabras asilvestradas, así como la reparación de los desperfectos que se puedan producir». Además, también se retirarán progresivamente los protectores individuales y se ejecutarán trabajos selvícolas de mantenimiento, como podas y claras, con el objetivo de favorecer el correcto desarrollo del nuevo bosque.

Durante la visita, el conseller Joan Simonet ha recordado que la iniciativa refleja la recuperación activa de los espacios naturales degradados por los incendios forestales:«No se trata solo de plantar árboles, sino de planificar un bosque más resiliente, con una estructura mejor y con mayor capacidad de regeneración ante futuros episodios de emergencia climática». «Esta intervención nos permite actuar en zonas donde la reforestación natural presenta una dificultad elevada, restaurar la cubierta vegetal, mejorar la estructura forestal, favorecer la retención de agua en las partes altas de la cuenca y reducir la erosión del suelo, especialmente relevante ante episodios de lluvias intensas», ha añadido Simonet. El conseller también ha explicado que el proyecto ha incorporado un importante componente social y educativo ya que se han organizado un total de 15 jornadas de educación ambiental y de voluntariado, con la participación de 329 personas procedentes de escuelas, institutos y entidades sociales.