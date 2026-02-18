El Pla promociona su singularidad rural en la feria turística de Munich

La Mancomunitat del Pla de Mallorca participa este año en la feria f.re.e München, una de las principales citas internacionales dedicadas a los viajes, el ocio y el turismo activo del sur de Alemania, con el objetivo de reforzar la promoción turística de los 14 municipios del centro de la isla en un mercado estratégico como el alemán.

La Mancomunitat asiste como coexpositora dentro del estand de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, del Consell de Mallorca, contando con un espacio propio para "dar visibilidad a los atractivos del territorio y su oferta turística vinculada al entorno rural, gastronomía, cultura local y experiencias sostenibles", explica la entidad que representa a los municipios del Pla.

La feria f.re.e München, que se celebra del 18 al 22 de febrero, es un evento de referencia en Europa que reúne anualmente a miles de personas visitantes y profesionales interesados en propuestas de vacaciones, actividades al aire libre y destinos turísticos. "El evento se caracteriza por un perfil de público formado por personas que planifican viajes y buscan información directa de destinos y empresas, pero también cuenta con la presencia de agentes turísticos, operadores y representantes del sector". explica la Mancomunitat.

Una visitante recoge varios folletos promocionales del Pla. / Mancomunitat del Pla

La participación de la Mancomunitat en esta feria "responde al objetivo de posicionar el Pla de Mallorca como destino diferenciado, atractivo y sostenible, y de consolidar su presencia en un mercado emisor de gran importancia", añade. Otro de los objetivos es establecer contactos, generar oportunidades de colaboración y captar el interés de personas potencialmente visitantes que buscan experiencias auténticas y alternativas a los modelos turísticos más masificados.

Durante la celebración de la feria, se han organizado diversas acciones de promoción gastronómica con degustaciones de productos de Mallorca, con el objetivo de dar a conocer la riqueza gastronómica de la isla entre los visitantes. En el estand de la Mancomunidad del Pla de Mallorca, el público asistente ha podido disfrutar de una muestra de productos típicos del territorio, "poniendo en valor la calidad, la autenticidad y la tradición agroalimentaria de los municipios del Pla".

Con esta acción, la Mancomunitat "reafirma su compromiso con la promoción conjunta del territorio y con una estrategia turística basada en la cooperación municipal, la sostenibilidad y la diversificación de la oferta". En representación de la entidad han asistido a la feria el gerente director, Joan Cifre; el alcalde de Lloret de Vistalegre, Sebastià Amengual; el alcalde de Santa Eugènia, Pep Lluís Urraca; y el primer teniente de alcaldía de Costitx, Joan Bautista Munar.