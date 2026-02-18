Inca incorpora a 35 personas desempleadas a la plantilla municipal durante nueve meses

El Ayuntamiento de Inca, a través de su Centro de Formación, ha puesto en marcha el proyecto de empleo 'SOIB Impulsa’t 2025-2026', una iniciativa que permitirá la incorporación temporal de 35 personas en situación de desempleo a la plantilla municipal durante nueve meses. El programa tiene como principal objetivo fomentar la inserción laboral y mejorar la empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

La concejala de Formación y Empleo, Maria Francisca Barceló, ha destacado que desde el Consistorio “seguimos trabajando para generar oportunidades reales de empleo y mejorar la empleabilidad de las personas de nuestro municipio, especialmente de aquellas que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral”.

El proyecto se estructura en dos líneas diferenciadas. La primera está dirigida a jóvenes desempleados mayores de 16 y menores de 30 años con estudios básicos obligatorios como máximo. En este marco se han contratado a 14 personas en los siguientes perfiles: un auxiliar administrativo, tres informadores de residuos, cuatro peones polivalentes, un peón de pintura, dos ordenanzas y tres limpiadoras.

La segunda línea está destinada a personas de 30 años o más, priorizando especialmente a quienes se encuentran en situación de desempleo de larga duración. En este caso, se han incorporado 21 trabajadores: una oficial administrativa, dos auxiliares administrativas, ocho ordenanzas, tres informadoras de residuos, cuatro peones polivalentes y tres limpiadoras.

El programa ha sido promovido por el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). El presupuesto total asciende a 604.127,16 euros, a los que se suma una aportación municipal de 45.439,33 euros, lo que eleva la inversión global a más de 649.000 euros.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Inca "refuerza su apuesta por las políticas activas de empleo y por la generación de oportunidades laborales en el municipio, facilitando experiencia profesional y formación práctica a personas que necesitan reactivar su trayectoria laboral", explica la institución municipal.