La Fira del Fang de Marratxí ya tiene programa y cartel promocional

El Ayuntamiento de Marratxí ha presentado el cartel y el programa oficial de la 41 edición de la Fira del Fang, una de las citas más emblemáticas del municipio, que se celebrará del 5 al 15 de marzo con una amplia oferta de actividades culturales, talleres artesanales y propuestas familiares en la Plaza de la Iglesia y en distintos espacios municipales.

La obra ganadora del Concurso de Carteles ha sido la presentada por el diseñador Manuel Bauzà Ramis, cuya propuesta se convertirá en la imagen oficial de esta edición. "El jurado ha valorado especialmente su capacidad para sintetizar tradición y contemporaneidad, proyectando la identidad ceramista de Marratxí a través de un lenguaje visual actual y reconocible", afirma el Consistorio.

El certamen, dotado con un premio de 500 euros, forma parte de la programación cultural vinculada a la Fira y tiene como objetivo fomentar la creatividad y dar visibilidad al talento artístico relacionado con el municipio, reforzando el carácter cultural y participativo del evento.

El propio autor ha señalado que “como diseñador, este premio es una gran alegría y un honor. He trabajado con un estilo de dibujo de una sola línea continua, que quiere representar la abstracción de las piezas cerámicas y, a la vez, la unión entre arte, artesanía y oficio manual”.

En total se han presentado 24 propuestas, lo que supone un notable incremento respecto a ediciones anteriores: 10 procedentes de Marratxí, 11 de otros municipios de Mallorca y 3 de fuera de Balears (Sevilla, Xàtiva y La Rioja). La participación ha crecido de forma significativa en comparación con años previos —cuatro participantes en 2024 y dos en 2023—. En 2025 no se celebró concurso, ya que con motivo de la 40ª edición se encargó un cartel especial al artista local Pep Suari.

El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacado que “la Fira del Fang representa nuestra esencia como municipio ceramista. Es un espacio donde tradición, formación y cultura se encuentran, y donde invitamos a vecinos y visitantes a disfrutar de la tradición y la innovación de Marratxí”.

Por su parte, la concejala de Ferias y Fiestas, Antònia Coll, ha subrayado que “hemos preparado una programación participativa y pensada para todas las edades, reforzando el carácter abierto de la Fira. Apostamos por talleres y actividades que permiten a las familias conocer de cerca nuestro patrimonio artesanal y disfrutar juntos de esta celebración”.

Programa de la Fira del Fang

La programación arrancará el jueves 5 de marzo a las 18,30 horas con la inauguración del Premi Benet Mas en el Museu del Fang, una cita que pone el foco en la creatividad y la innovación en el ámbito de la cerámica contemporánea.

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 10 horas en la Plaza de la Iglesia con la tradicional plantada y baile de los Gegants Madò Bet y Marçal, acompañados por los Xeremiers de Marratxí. Durante el fin de semana se celebrarán talleres familiares en la carpa municipal, bailes populares y actividades infantiles, como el cuentacuentos de Conte Contat en el CACIM y el pasacalle con la batucada Kalemba.

La semana continuará con un marcado carácter formativo y participativo. Los días 9 y 10 de marzo, a las 17 horas, los alumnos de la Escola de Ceràmica Pilar Sastre impartirán talleres de torno sin inscripción previa en la Plaza de la Iglesia. El miércoles 11 y el jueves 12 se desarrollarán talleres de Rakú, con plazas limitadas e inscripción previa, también a cargo del alumnado del centro. El viernes 13 tendrá lugar un taller manual en la carpa municipal.

El sábado 14 se celebrará un nuevo taller familiar, un cuentacuentos y un encuentro de escuelas de baile con Aires des Pla de Marratxí y Sarau Alcudienc. La clausura, el domingo 15 de marzo, incluirá una muestra de baile con Aires des Pla de Marratxí y la Colla de Balansat de Sant Miquel de Balansat (Eivissa), pasacalle con Els Siurells Vivents, concierto de la Banda Municipal de Marratxí y, como colofón final, la actuación de los Dimonis des Fang a las 19 horas.