Calvià, a tiros contra la procesionaria

Calvià endurece su ofensiva contra la procesionaria del pino. El Ayuntamiento ha incorporado el uso de escopetas como medida complementaria para eliminar los nidos.

Los operarios municipales disparan a los nidos que cuelgan de las copas de los pinos, a una altura a la que no se puede llegar por otros medios. En las últimas semanas, además, los servicios municipales ya han retirado manualmente 3.000 nidos de estas orugas.

La actuación preventiva con escopetas arrancó el martes en Cas Català e Illetes y se extenderá ahora a otras 14 zonas. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, se dará prioridad a zonas verdes, parques, instalaciones deportivas, centros escolares y espacios muy frecuentados. “Disparar a los nidos es la forma más rápida y eficaz de eliminarlos”, señaló el concejal Javier Tascón. Entre las medidas que se aplican durante todo el año también figura la colocación de trampas en los pinos.

¿Por qué tanta intervención?

En primavera, las orugas abandonan sus nidos en las copas del pino carrasco (Pinus pinea) y forman largas hileras antes de enterrarse en el suelo. El contacto con sus pelos urticantes puede provocar reacciones alérgicas graves en las personas y, sobre todo, en los animales. A menudo basta con que una oruga caiga del árbol sobre la nuca para desencadenar un intenso picor. Si se detecta en la ropa o sobre la piel, lo recomendable es retirarla con un palo. Antes de comer al aire libre, conviene mirar las copas de los árboles para comprobar si hay orugas.

Por lo general, la procesionaria aparece a finales de febrero o principios de marzo, aunque en los últimos años se está adelantando. Expertos como Luis Núñez, del Ministerio de Medio Ambiente del Govern balear, atribuyen este fenómeno, entre otros factores, a las altas temperaturas vinculadas al cambio climático.