Calvià ayudará a empresas turísticas locales a asumir el coste del certificado SICTED

El Ayuntamiento de Calvià asumirá parte del coste de las primeras empresas y profesionales que inicien los trámites para obtener la certificación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED). El consistorio ha manifestado que el objetivo de esta decisión es fortalecer la competitividad del sector en el municipio.

El SICTED es un programa promovido por Turespaña y la secretaría de Estado de Turismo que pretende lograr un nivel de calidad homogéneo en el destino, de manera que se mejore la experiencia del viajero y la gestión interna de las empresas.

El Ayuntamiento pondrá a su disposición un consultor externo a coste cero para las primeras 25 empresas que se adhieran, que se encargará de guiarlas y de los trámites administrativos para conseguir la certificación.

Barreras económicas

Esta medida busca eliminar barreras económicas para que el tejido empresarial de Calvià, desde hoteles hasta oferta complementaria y servicios, pueda acceder a esta herramienta.