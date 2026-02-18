El bus parará en centros educativos y sanitarios de Inca a instancias de Més

El Parlament ha aprobado una iniciativa de Més per Mallorca que obligará al Govern a incorporar tres nuevas paradas en la línea 314 (Búger–Campanet–Inca–Sa Pobla) a su paso por Inca, concretamente en el Polideportivo Mateu Canyelles, el IES Berenguer d’Anoia y el Hospital Sant Joan de Déu de Inca.

La propuesta fue defendida en la Cámara por el diputado Ferran Rosa, quien calificó de “incomprensible” que la actual planificación del servicio no contemple paradas en puntos que considera estratégicos. “No tiene ningún sentido que una línea que conecta Búger y Campanet con Inca no se detenga ante un instituto con cientos de alumnos ni ante un hospital”, afirmó durante su intervención.

En la actualidad, la línea 314 no dispone de parada en ninguno de estos equipamientos, lo que obliga a estudiantes, familias, personal docente, usuarios de instalaciones deportivas y pacientes a recorrer trayectos a pie que, según denuncian, pueden resultar "largos o poco seguros". En muchos casos, esta situación empuja a optar por el vehículo privado como alternativa.

Desde Més per Mallorca sostienen que la incorporación de estos nuevos paros no requiere modificar de forma sustancial el trazado de la línea, por lo que consideran que se trata de una cuestión de voluntad política más que de limitaciones técnicas. Rosa recordó además que los ayuntamientos de Búger y Campanet ya aprobaron por unanimidad mociones en el mismo sentido, reclamando la mejora del servicio.

La iniciativa aprobada en el Parlament también reitera acuerdos previos en materia de transporte público, especialmente aquellos relacionados con la garantía de acceso universal a infraestructuras educativas y sanitarias. En este sentido, se pone el foco en facilitar la movilidad de personas mayores y de personas con movilidad reducida, colectivos que, según la formación ecosoberanista, se ven especialmente afectados por la falta de conexión directa con estos equipamientos.