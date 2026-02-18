Artà realiza un peritaje del centro de salud ante el riesgo de derrumbes

A la espera de la construcción del nuevo equipamiento sanitario de Artà, el viejo centro de salud presenta muchas limitaciones estructurales, por lo que trabajadores y usuarios han llegado a temer que se derrumbara en parte. Por este motivo, el Ayuntamiento artanenc ha solicitado un peritaje para comprobar su estado, un estudio que se está realizando actualmente. Si bien en principio el edificio no presenta peligro inminente de derrumbe, las deficiencias sí preocupan e indignan a personal y usuarios.

Es el caso del ascensor, que lleva precintado desde el 19 de diciembre, cuando Bomberos y Policía local tuvieron que sacar de su interior a una persona atrapada. En la primera planta se encuentran la mayoría de las consultas, y muchos usuarios que acuden son personas mayores con dificultades para poder acceder por las escaleras a la consulta.

En una moción aprobada en el pleno del Consistorio el pasado 13 de enero, como entidad más próxima a la ciudadanía, la institución reivindicaba ante la Consellería de Salud del Govern todo aquello que el centro de salud de Artà necesita para seguir garantizando una atención sanitaria pública de calidad y que no se tengan que derivar casos al Hospital de Manacor. Unos casos que, sin las limitaciones estructurales, ni de cartera de servicios, podrían ser atendidos en el propio centro de atención primaria.

El ascensor del centro sanitario está precintado desde el pasado 19 de diciembre. / Ajuntament

Actualmente, el centro de salud de Artà atiende una población asignada de 7.788 personas y a lo largo del año 2024 registró 69.062 actas asistenciales, entre las cuales 33.704 consultas de medicina de familia, 30.224 de enfermería, 5.134 de pediatría y 1.950 visitas domiciliarias, cifras que evidencian la necesidad de modernizar y ampliar los recursos asistenciales.

Tal y como recuerda la moción, el 20 de octubre de 2025, el Servicio de Salud adjudicó las obras del nuevo centro de atención primaria y punto de atención continuada de Artà por un importe de 4,97 millones de euros, financiados con cargo al Fondo del Factor de Insularidad y en el marco del Plan de Inversiones Sanitarias 2024-2027. La adjudicación fue otorgada a la empresa Proyecon Galicia, S A, y aun así las obras no se han iniciado.

El nuevo Centro de Salud Nuredduna dispondrá de 2.024 metros cuadrados, triplicará la superficie actual y pasará de 10 a 15 consultas, distribuidas en 5 de medicina de familia, 5 de enfermería, 2 de pediatría, 1 de enfermería pediátrica y 2 salas polivalentes, incorporando también un nuevo punto de atención continuada y aparcamiento para usuarios, personal y ambulancias.

Actualmente, el Consistorio desconoce cuál es el plazo estipulado en la licitación de las obras para finalizarlas y qué fecha se prevé que el centro esté operativo, de aquí que el Ayuntamiento haya solicitado por escrito a la Conselleria una reunión, sin que hasta el momento haya recibido respuesta. Desde el Consistorio temen que la situación, en principio, se alargue un año y medio más. Situación que cada vez se hace más insostenible para seguir garantizando una atención sanitaria pública de calidad en el viejo centro de salud Nuredduna.