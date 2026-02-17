La sucesión de temporales golpea a los pescadores de Mallorca: "¿Dónde están las calmas de enero?"

"¿Dónde están las calmas de enero?". Es la pregunta que se hace en las últimas semanas el colectivo de pescadores profesionales de Mallorca. La respuesta: ese periodo de pausa climatológica en pleno invierno, característico de la isla, no ha existido este año. La sucesión de temporales (Oriana ha sido la última borrasca) ha golpeado a este sector, que ya está acostumbrado, a su pesar, a adaptarse a las dificultades.

En declaraciones a este diario, el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Domingo Bonnin, manifiesta que la flota pesquera de Mallorca atraviesa días complicados por tantos días consecutivos de mal tiempo, lo que ha provocado que muchas embarcaciones hayan quedado amarradas y se haya reducido el pescado disponible en las pescaderías, con la consiguiente subida de precios.

“Ya llevamos casi dos meses malos”, resume Bonnín, que explica que es una situación que aparece “cada cinco o seis años”, cuando el mal tiempo se alarga “dos o tres meses” y obliga a parar de forma intermitente.

La consecuencia más visible está en los puertos: “En toda la isla ha pegado el viento, por todos lados. Así que todas las zonas se han visto afectadas y la flota no ha llegado a salir”, explica. Bonnín calcula que en un mes solo han podido hacerse a la mar “cinco o seis días”, después de venir de “otros siete días” en los dos meses anteriores. Y, cuando el mal tiempo encadena varias jornadas, el golpe se traslada al mercado: “Se ha notado mucho… en según qué momentos, no encontrarás el producto que tú quieras”.

Normativa comunitaria

A este clima adverso se suman los parones que demanda la normativa comunitaria y los calendarios de esfuerzo pesquero, que también condicionan los días de actividad en determinadas artes. En el Mediterráneo, la gestión de días de pesca y los mecanismos de compensación están enmarcados en acuerdos a nivel comunitario y estatal que van regulando la actividad.

Para los pescadores de Mallorca, en este contexto normativo y climático, el invierno se ha convertido en un ejercicio de supervivencia. “Las pérdidas no las puedes mirar por un mes, porque, si no, te harías el harakiri”, afirma Bonnín, quien describe el oficio como “vida de hormiga”: en verano, “has de guardar para cuando venga el invierno”. El efecto dominó llega también a los precios: cuando cae la oferta tras varios días de temporal, el mercado se resiente con precios al alza y falta de algunos productos.

Bonnín señala que, durante estos días de fuerte oleaje y viento, apenas “tres barques de bou” han podido salir a faenar, mientras que el resto de la flota ha permanecido amarrada. En total, la pesca profesional en Baleares suma 266 embarcaciones, según datos expuestos por el propio Bonnín.

Reivindicaciones del sector

Precisamente, el sector pesquero ya protagonizó una sonada movilización el pasado mes de enero. Las barcas de pesca profesional de Baleares permanecieron amarradas para protestar contra el nuevo reglamento europeo que regula su actividad y que los pescadores consideran que pone en peligro su actividad.

Como ya informó este diario, esta nueva normativa obliga a los pescadores a que notifiquen con una antelación de cuatro horas la llegada a puerto. Asimismo, también obliga, durante la travesía, a comunicar con antelación el número de peces capturados, así como sus diferentes especies.