El primer plan general de Estellencs reserva suelo para 12 VPO y crea 91 plazas de aparcamiento para aliviar el centro histórico

Estellencs dispondrá de 91 nuevas plazas de aparcamiento y suelo para la construcción de una docena de viviendas de protección oficial (VPO), según recoge su futuro plan general de ordenación, el primero de este tipo con que contará el municipio después de más de dos décadas de vacío normativo.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, entregó este martes la documentación al alcalde de la localidad, Bernat Isern, en un acto que contó con la presencia del conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio. El plan se someterá ahora al trámite de la aprobación inicial.

El documento tiene importantes implicaciones para Estellencs, desde el punto de vista de la vivienda social, la movilidad y las infraestructuras. Por ejemplo, se proyecta la creación de viales periféricos, como el de sa Síquia, con el objetivo de desviar el tráfico de la carretera Ma-10 y evitar el paso de vehículos por el centro histórico.

Para reforzar esta estrategia, se habilitarán 91 nuevas plazas de aparcamiento en puntos estratégicos como el torrente de s’Aigua y la entrada de Eusebi Pascual, una medida clave para reducir la presión de vehículos en el núcleo urbano, especialmente durante la temporada estival .

En el capítulo de vivienda, una de las principales demandas vecinales para evitar la fuga de población joven, el plan general reserva suelo para la construcción de 12 viviendas de protección oficial (VPO) en el sector urbanizable de sa Síquia. Además, el consistorio ha identificado otras 23 viviendas desocupadas que podrían ser calificadas como protegidas para ampliar el parque de alquiler asequible .

El plan también aborda carencias históricas en infraestructuras básicas. Se proyecta una nueva ubicación para la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), con mayor capacidad, y la construcción de un nuevo depósito municipal para garantizar el suministro de agua a la población .

Sin planeamiento propio

Hasta ahora, Estellencs carecía de un planeamiento propio y se regía por las normas de las directrices de ordenación de 1999, un marco aplicable a aquellos territorios sin regulación específica, según recordaron desde la institución insular.

El presidente Galmés destacó el carácter participativo del proceso y subrayó que se han tenido en cuenta cerca de 400 aportaciones de ciudadanos, asociaciones y colectivos profesionales durante la redacción. "Hemos priorizado la sostenibilidad y la calidad de vida de los residentes", aseguró, incidiendo en la idea de que la institución insular está comprometida con los municipios que tienen planeamientos obsoletos o inexistentes .

Asimismo, el plan incorpora un catálogo de elementos y espacios protegidos, que incluye un Plan Especial para preservar el conjunto histórico de Estellencs, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Inversión de casi seis millones

Paralelamente, el Consell detalló en una nota la inversión destinada en el municipio durante la presente legislatura. En total, la institución insular ha destinado 5,7 millones de euros para diferentes proyectos y mejoras de servicios .

De esta partida, unos cuatro millones de euros se destinan a la reforma de la carretera que conecta Andratx con Estellencs y la travesía de Banyalbufar. El resto incluye 960.000 euros del Plan de Obras y Servicios (POS), 169.000 euros para el ciclo del agua en 2024 y 42.300 euros para 2025, así como ayudas para eficiencia energética y bienestar animal, entre otros conceptos.