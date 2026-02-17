Pollença entrevista a personas mayores para preservar la memoria oral del municipio

El departamento de Cultura del Ayuntamiento de Pollença ha presentado este martes el proyecto de Recopilación de la Memoria Oral de Pollença, una iniciativa novedosa que tiene como objetivo "recoger y preservar los testimonios de las personas mayores del municipio sobre los principales hechos, vivencias y transformaciones que han marcado los siglos XX y XXI en todo el municipio (Pollença, Port de Pollença y Cala de Sant Vicenç)", explica la institución municipal.

El Ayuntamiento destaca que se trata de una "iniciativa pionera" en Balears, y que Pollença "es el segundo municipio, después de Inca, que recopila de forma sistemática su memoria oral".

El proyecto tiene el objetivo dar voz a quienes "han vivido en primera persona los grandes cambios de nuestro tiempo, para que su experiencia y relato ayuden a entender cómo era la vida en el municipio en décadas pasadas y contribuyan a construir una memoria colectiva compartida".

Para preservar la memoria, se han llevado a cabo siete entrevistas a hombres y mujeres del municipio, que comparten los logros más significativos y cómo han vivido los cambios a lo largo del tiempo. Las personas entrevistadas son Miquel Cifre Llompart (1930), Josep Font Martí (1940), Magdalena Enseñado Villa (1945), Antonia Campomar March (1934), Cosme Cifre Borràs (1933), Antonia Cabanellas Seguí (1935) y Jaume Simó Plomer (1936).

El contenido de estas entrevistas está indexado y el motor de búsqueda permite navegar por los más de 500 fragmentos de vídeo disponibles. A cada uno se le asigna un tema y subtema, además de estar también clasificado según si la persona informadora es de Pollença o del Moll.

Este material audiovisual ya se puede consultar a través de la web https://memoriapollenca.cat, y "será accesible para toda la ciudadanía con fines divulgativos, educativos y patrimoniales", señala la institución municipal.

La empresa encargada de ejecutar el proyecto es Labrit, una consultora especializada en Patrimonio Inmaterial y Memoria Oral, en lo referente a todo el Estado español en esta materia.

El antropólogo encargado de coordinar y realizar el proyecto es Marcel Pich, que ha explicado la iniciativa este martes por la mañana en Pollença junto al concejal de Cultura, Miquel Àngel Sureda, la concejala delegada del Port de Pollença, Joana Aina Campomar, y el alcalde de Pollença, Martí March.