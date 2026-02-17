Un nuevo sendero de 100 kilómetros conecta cinco municipios del Llevant

El Consell de Mallorca ha inaugurado este lunes en Capdepera la llamada ruta East Mallorca GR-226, un sendero de gran recorrido de 100,48 kilómetros que atraviesa cinco municipios del Llevant mallorquín y que aspira a convertirse en un nuevo referente del senderismo en la isla.

El acto inaugural se ha celebrado en Cala Agulla y ha contado con la presencia del conseller insular de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, entre otros cargos de la institución insular, así como representantes de los ayuntamientos de Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Artà y Capdepera, los cinco consistorios por los que discurre el trazado. También han asistido representantes de la federación balear de Montañismo y Escalada, así como un centenar de personas mayores procedentes del programa 'Mou-te!', que promueve el ejercicio físico en los municipios de la isla. Estos asistentes han completado una caminata de seis kilómetros hasta el Hotel Na Taconera, donde el acto inaugural se ha dado por concluido.

El acto ha contado con la participación de un centenar de personas mayores que han caminado unos 6 kilómetros. / Biel Capó

La alcaldesa de Capdepera, Núria Garcia, ha destacado la relevancia del proyecto para el conjunto de la comarca. “Une a cinco municipios del Llevant de Mallorca y refuerza la relación entre territorio, naturaleza y actividades al aire libre. Estos caminos representan una oportunidad para dar a conocer la comarca desde una mirada respetuosa y coherente con nuestro entorno”, ha afirmado, subrayando la necesidad de “encontrar el equilibrio entre la actividad y la preservación del patrimonio”.

Por su parte, el conseller Pedro Bestard ha recordado el largo proceso administrativo que ha supuesto la homologación de este itinerario como sendero GR, una declaración que certifica su condición de gran recorrido y garantiza su señalización y mantenimiento. También ha puesto en valor la diversidad paisajística del itinerario, que recorre enclaves costeros y espacios naturales de alto valor ambiental. El nuevo sendero se integra en la red de Grandes Recorridos gestionado por el Consell junto a la Ruta de la Pedra en Sec (GR 221) y la Ruta Artà-Lluc (GR 222). En total, la isla contará con una infraestructura de 585 kilómetros de senderos GR.

Entre los parajes más destacados del recorrido figuran la Punta de n'Amer y el Parc Natural de Llevant, además de numerosos caminos históricos y tramos litorales que permiten descubrir el patrimonio natural y cultural del Llevant mallorquín. La ruta está catalogada como de baja dificultad, lo que la hace accesible para un amplio perfil de excursionistas.

Otra imagen del acto de inauguración del nuevo sendero. / Biel Capó

Las cuatro etapas incluidas en el nuevo GR son las siguientes: Cales de Mallorca-Manacor (25 kiómetros); Manacor-Son Carrió (23 km); Son Carrió-Artà (23,2 km); y Artà-Cala Mesquida (22,6 km).

Como parte de la inauguración, un grupo de senderistas mayores procedentes de distintos puntos de la isla ha realizado un tramo del recorrido, simbolizando el carácter abierto y transversal del proyecto.

La inversión total ha contado con la participación de todas las administraciones públicas. El gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha aportado 915.000 euros procedentes de los fondos Next Generation vinculados a la quiebra del turoperador Thomas Cook, a los que se han sumado aportaciones de las administraciones autonómica, insular y municipales.

Con esta nueva infraestructura verde, el Consell refuerza su apuesta por un modelo turístico y deportivo vinculado al paisaje y a la sostenibilidad, diversificando la oferta y poniendo en valor el territorio del Llevant de Mallorca.