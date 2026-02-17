El Govern inicia los trámites para construir 25 viviendas en el Port de Pollença y 16 en Petra

El IBAVI ha adjudicado los contratos para la redacción del proyecto técnico y para la dirección de obra de las nuevas promociones de vivienda social en Port de Pollença y Petra. La previsión es construir 25 y 16 viviendas públicas, respectivamente, en régimen de alquiler, y que las obras puedan empezar durante el año 2026. Estas promociones forman parte del plan de choque del Govern en materia de vivienda.

La promoción del Port de Pollença estará ubicada en una parcela de 8.952 metros cuardrados en la calle Oronella, en la urbanización Gotmar, cedida por el Ayuntamiento de Pollença al IBAVI. Según la normativa urbanística de Pollença, la superficie máxima de construcción es de 4.522 metros cuadrados. Además, a petición del Ayuntamiento, la promoción estará dividida en cinco bloques distribuidos en planta baja más primera planta.

La previsión es construir 25 viviendas —dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad— de entre una y tres habitaciones. Cada vivienda contará con una plaza de aparcamiento. El proyecto tendrá un coste estimado de 5,4 millones de euros (gastos e impuestos excluidos) y la redacción ha sido adjudicada a una unión temporal de empresas formada por los arquitectos Jaume Alcover Sanchís y Joan Fortuny Giró.

En cuanto a la promoción de Petra, estará ubicada en un solar de 1.569 metros cuadrados, al final del Camí des Cos. La superficie máxima de construcción es de 1.255 metros cuadrados, estará distribuida en planta baja y primera planta, y contará con 941 metros cuadrados de urbanización exterior.

La previsión es construir 16 viviendas —una de ellas adaptada— de entre una y dos habitaciones. El proyecto tendrá un coste estimado de 2,6 millones de euros (gastos e impuestos excluidos) y la redacción ha sido adjudicada a una unión temporal de empresas formada por los arquitectos Jaume Alcover Sanchís i Claudio Hernández Alcover.

Se trata de dos nuevas promociones que tramita el IBAVI y que forman parte del plan del Govern, que "suma más de 1.230 viviendas públicas y 48 promociones en todas las islas, y se prevé continuar aumentando esta cifra mediante nuevos acuerdos", apunta el ejecutivo.

Procedimiento exprés de tramitación

Las promociones de Petra y de Pollença, al igual que la mayoría de los proyectos de vivienda del IBAVI, se beneficiarán del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, una de las medidas incluidas en la Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears.

Esta Ley permite que las promociones de vivienda pública puedan ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios.

Las nuevas viviendas públicas se destinan a residentes en las islas, con cinco años o más de residencia en esta comunidad, y con preferencia para los del municipio, tal y como regula esta misma Ley.