Fallece Miquel Clar, el primer alcalde de Llucmajor en democracia

El Ayuntamiento de Llucmajor lamentó este martes el fallecimiento, a los 87 años, de Miquel Clar Lladó, quien fue el primer alcalde del municipio en la etapa democrática.

La corporación municipal ha trasladado su pésame a la familia y seres queridos del que fue regidor en un momento clave de la historia reciente del municipio.

El Ayuntamiento informó de que habilitará un libro de condolencias en la entrada del Consistorio este miércoles y el jueves, entre las 10 y las 14 horas.

Noticias relacionadas

El tanatorio tendrá lugar el jueves 19 de febrero, de 16 a 18 horas, y el funeral se celebrará el mismo día a las 19:30 horas.