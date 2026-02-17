Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Miquel Clar, el primer alcalde de Llucmajor en democracia

El Ayuntamiento informó de que habilitará un libro de condolencias en la entrada del Consistorio este miércoles y el jueves, entre las 10 y las 14 horas

Miquel Clar Lladó

Miquel Clar Lladó / Ayuntamiento de Llucmajor

Redacción Part Forana

El Ayuntamiento de Llucmajor lamentó este martes el fallecimiento, a los 87 años, de Miquel Clar Lladó, quien fue el primer alcalde del municipio en la etapa democrática.

La corporación municipal ha trasladado su pésame a la familia y seres queridos del que fue regidor en un momento clave de la historia reciente del municipio.

El Ayuntamiento informó de que habilitará un libro de condolencias en la entrada del Consistorio este miércoles y el jueves, entre las 10 y las 14 horas.

El tanatorio tendrá lugar el jueves 19 de febrero, de 16 a 18 horas, y el funeral se celebrará el mismo día a las 19:30 horas.

