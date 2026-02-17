East Mallorca GR 226: así es la gran ruta senderista del Llevant
La nueva ruta conecta varios municipios del Llevant a través de un itinerario señalizado pensado para senderistas y cicloturistas
Mallorca ya tiene una nueva ruta oficial de gran recorrido en el Llevant de la isla: East Mallorca GR 226, inaugurada este martes, martes 17 de febrero, por el Consell de Mallorca junto a los ayuntamientos implicados. Se trata de un itinerario pensado para caminar por tramos (por etapas), con dificultad reducida y con la idea de conectar costa, interior, patrimonio y paisaje del este de la isla.
¿Qué es la East Mallorca GR 226?
Es una ruta senderista señalizada de “gran recorrido” (GR) —numeración otorgada por la Federación Balear de Montañismo— que se suma a las otras grandes rutas impulsadas en Mallorca (como la GR 221 y la GR 222).
La ruta tiene:
- 100,48 km en total
- 4 etapas principales (89,62 km)
- 2 accesos (10,86 km) para conectar con puntos concretos
Municipios por los que pasa
El GR 226 atraviesa cinco municipios del Llevant:
- Manacor
- Sant Llorenç des Cardassar
- Son Servera
- Artà
- Capdepera
Etapas: kilómetros y puntos de inicio y final
En la información publicada hoy, las 4 etapas quedan así:
- Calas de Mallorca – Manacor: 25 km
- Manacor – Son Carrió: 23 km
- Son Carrió – Artà: 23,2 km
- Artà – Cala Mesquida: 22,6 km
Además, hay dos accesos para enlazar con el itinerario principal:
- Son Macià: 3,3 km
- Costa dels Pins: 7,7 km
¿Para quién es? Dificultad y tiempo estimado
La ruta se ha diseñado con “grado de dificultad reducido” y pensando en que sea accesible para la mayoría de caminantes, no solo para senderistas experimentados.
En cuanto al tiempo:
- Si haces una etapa al día, es una ruta perfecta para 4 días.
- Si prefieres algo más tranquilo, puedes dividir etapas y hacerla en 5–7 días (ideal si vas con familia o quieres parar a visitar núcleos y calas).
Dónde encontrar mapa y track
La plataforma turística de East Mallorca incluye ficha del GR-226 y un enlace para “Descargar la ruta” de la web.
