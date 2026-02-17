Carnaval
'Dimonis', plañideras y fuego para el Entierro de la Sardina de Pòrtol
La tradición reunió a vecinos y autoridades en el cortejo y culminó con la degustación de coca y sardina torrada
Un año más, y con la colaboración de Enfangats de Pòrtol, Dimonis de Sa Cabaneta y la asociación de la tercera edad Es Turó, Pòrtol ha celebrado el Entierro de la Sardina, considerada la más veterana de Mallorca. La fiesta, que alcanza su XXXIV edición, reunió a numerosos vecinos.
El acto comenzó a las 18.00 horas con la concentración en el club Es Turó. Desde allí partió la comitiva, encabezada por la Banda de Música de Marratxí, que marcó el paso, y con la sardina a hombros de cuatro portadores. El recorrido atravesó varias calles del núcleo hasta llegar al destino final, la plaça de Can Flor, donde se celebró el acto central.
Las autoridades, con el alcalde Jaume Llompart al frente, acompañaron el cortejo fúnebre. Delante de la sardina marchaban los integrantes de Dimonis de Fang (Sa Cabaneta), disfrazados de muerte y echando fuego por la boca, aportando espectacularidad a la escena. Tampoco faltaron el “cura” y tres “monaguillos”, todos ellos miembros de Es Turó, ni las plañideras, que pusieron el toque de humor con lágrimas y gritos de dolor.
A lo largo del recorrido se congregó bastante público, aunque la principal concentración se produjo en la plaça de Can Flor. Allí, tras las tradicionales tres vueltas al fogueró y al son del “silenci”, se inmoló a la sardina. Después, los asistentes pudieron degustar coca y sardina torrada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gran Hotel Margalida abre en Banyalbufar: nuevo espacio boutique en Mallorca con 29 suites frente al mar
- Absuelto el inquiokupa acusado de quedarse muebles y cuadros del exalcalde Joan Monjo
- La orden de Sant Felip Neri ordena el cierre definitivo del oratorio de Porreres
- El Ibavi licita las obras de construcción de ocho viviendas protegidas en sa Pobla
- La alcaldesa de Felanitx, multada con 100 euros por falta de respeto a la Guardia Civil, denuncia una 'información sesgada' de Delegación de Gobierno
- Manacor cobrará hasta 497,50 euros por renunciar o abandonar a un perro
- Un vecino de Santa Maria envía un mensaje cortés, pero contundente, al ladrón de su bici: “No es una amenaza, es información añadida”
- Astrónomos evaluarán los puntos de observación del eclipse que decidan los municipios