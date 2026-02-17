'Dimonis', plañideras y fuego para el Entierro de la Sardina de Pòrtol

Un año más, y con la colaboración de Enfangats de Pòrtol, Dimonis de Sa Cabaneta y la asociación de la tercera edad Es Turó, Pòrtol ha celebrado el Entierro de la Sardina, considerada la más veterana de Mallorca. La fiesta, que alcanza su XXXIV edición, reunió a numerosos vecinos.

El acto comenzó a las 18.00 horas con la concentración en el club Es Turó. Desde allí partió la comitiva, encabezada por la Banda de Música de Marratxí, que marcó el paso, y con la sardina a hombros de cuatro portadores. El recorrido atravesó varias calles del núcleo hasta llegar al destino final, la plaça de Can Flor, donde se celebró el acto central.

Las autoridades, con el alcalde Jaume Llompart al frente, acompañaron el cortejo fúnebre. Delante de la sardina marchaban los integrantes de Dimonis de Fang (Sa Cabaneta), disfrazados de muerte y echando fuego por la boca, aportando espectacularidad a la escena. Tampoco faltaron el “cura” y tres “monaguillos”, todos ellos miembros de Es Turó, ni las plañideras, que pusieron el toque de humor con lágrimas y gritos de dolor.

Entierro de la Sardina en Pòrtol / Miquel Bosch

A lo largo del recorrido se congregó bastante público, aunque la principal concentración se produjo en la plaça de Can Flor. Allí, tras las tradicionales tres vueltas al fogueró y al son del “silenci”, se inmoló a la sardina. Después, los asistentes pudieron degustar coca y sardina torrada.