Deià frena la rehabilitación del casal de Can Vallès por falta de financiación

El proyecto de rehabilitación del tejado del centro municipal Can Vallès, en Deià, se encuentra actualmente paralizado debido a la falta de financiación suficiente y a unos plazos de ejecución demasiado ajustados para garantizar el éxito de la obra.

Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Juan Ripoll, quien ha reconocido que la intervención no puede llevarse a cabo bajo las condiciones planteadas inicialmente. Según detalló el primer edil, el proyecto estuvo a punto de salir a licitación, pero finalmente no llegó a adjudicarse; una decisión que, a su juicio, ha evitado un escenario administrativo aún más complejo para el Ayuntamiento. Ripoll explicó que, de haber completado el proceso, el consistorio se habría visto obligado a ejecutar la obra sin disponer del crédito necesario ni de una partida presupuestaria nueva que cubriera los costes reales, lo que habría derivado en una contratación deficiente.

Obstáculos

Uno de los principales obstáculos radica en que el plazo para adjudicar la obra ya ha expirado. De retomarse el proyecto ahora, la normativa exigiría completar los trabajos en apenas un año, un margen que el equipo de gobierno considera insuficiente ante la posibilidad de que surjan contratiempos. El alcalde advirtió que, en este tipo de reformas sobre edificios antiguos, es habitual que al levantar la techumbre aparezcan problemas estructurales imprevistos que encarezcan el presupuesto final. Por ello, considera que la vía de la subvención no es viable en el contexto actual, dada la rigidez de los tiempos y la cuantía insuficiente de las ayudas disponibles. Ante esta situación, el Ayuntamiento está explorando otras fórmulas que permitan abordar la rehabilitación con plenas garantías técnicas y económicas.

Por su parte, el grupo municipal Per Balears, en la oposición, se ha mostrado muy crítico con la gestión de este expediente. La formación sostiene que el proyecto está mal planteado desde su origen y que los fondos asignados son insuficientes, alertando además de que el deterioro del inmueble avanza mientras el tiempo se agota. Cabe recordar que esta rehabilitación ya fue anunciada el año pasado como una prioridad para conservar este activo del patrimonio municipal. Sin embargo, las restricciones presupuestarias y las dudas sobre la viabilidad técnica han forzado este parón, dejando el futuro de Can Vallès a la espera de una solución que logre desbloquear una actuación tan necesaria como compleja.

El presupuesto que había previsto el ayuntamiento para acometer la obra ascendía a cerca de 250.000 euros.