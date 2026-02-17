El uno por el otro, la calle sigue igual

Una de las características del Port d’Alcúdia, sobre todo en sus zonas de mayor expansión turística, es la carencia de termino medio entendido como equilibrio entre el ocio y el negocio turístico por una parte y por otra, la vida urbana residencial cotidiana, sin aspavientos, concebida como el gusto de estar en casa. Seguirá con tal dualidad, de la saturación a la desolación, sin remisión posible, porque hasta las administraciones carentes de coordinación parten y asumen este principio. Igual que el comerciante que no mira más allá del negocio, quieren que la estética urbana esté vistosa en verano, pero en invierno, da igual. Aletargada. Pero ni siquiera cumplen con este objetivo. El ejemplo que estos días se maneja es el de la Avinguda Pere Mas i Reus.

Le ha pasado el tiempo por encima. Está desgastada. Hace tiempo que se reclama su actualización. El actual equipo de gobierno conservador ha ampliado el proyecto anterior de sus predecesores de PSOE y El Pi, en busca de un bulevar capaz de rivalizar con los paseos de la costa de Calvià. Las obras empiezan ahora, con tres meses de retraso, cuando la primavera ya avanza los primeros perfumes y los apetecidos cicloturistas empiezan a ocupar los hoteles de la zona. Así que habrá un verano de obras interrumpidas de por medio. Zanjas y polvo, todo porque, según la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, el Ayuntamiento, Recursos Hídricos, Demarcación de Costas y Carreteras del Consell no han sido capaces de hacer confluir sus respectivas autorizaciones.

También es una imagen turista, hay que reconocerlo. Quienes veraneen este año en Port d’Alcúdia dispondrán del plus añadido de comprobar cómo de tarde y mal se hacen las cosas por estos lares. Si profundizan un poco más, también tendrán ocasión de cerciorase del efecto tapadera que suponen las infraestructuras turísticas sobre las problemáticas y las necesidades de cada día. Es una realidad, una disfunción, que está presente no solo en Alcúdia. Aqueja casi de modo uniforme a todo el perímetro de municipios hoteleros de Mallorca.