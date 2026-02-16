Un vecino de Santa Maria envía un mensaje cortés, pero contundente, al ladrón de su bici: “No es una amenaza, es información añadida”

La buena educación nunca hay que perderla. Bajo ningún concepto. A esa premisa se ha agarrado la víctima de un robo de una bicicleta en Santa Maria del Camí. En un escrito publicado en el grupo de Facebook que reúne a numerosos vecinos del pueblo, ha recurrido a la asertividad más absoluta para intentar conmover al ladrón.

En el texto, esta persona explicaba que, la noche anterior, alguien se había llevado su bicicleta de paseo, que estaba aparcada en la calle. Un aparente hurto de los que abundan tanto en Palma como en la part forana.

La víctima le da una oportunidad de redención a la persona que se llevó su bici sin voluntad aparente de devolverla. “La persona que le ha dado uso por necesidad o de forma malintencionada y no quiere ser identificada no hace falta que la lleve a la Policía Local, tan solo puede depositarla”, escribe, con altas dosis de cortesía, dándole una oportunidad a la redención.

"Ya puedes ser bueno pedaleando"

En el tramo final de su escrito público, sin embargo, el tono cambia y lanza un aviso para el supuesto ladrón. Eso sí, le continúa diciendo el propietario legítimo de la bici, “si por casualidad nos encontramos y vas circulando con la bicicleta, ya puedes ser bueno pedaleando, [porque] no tendré tan buenos modales como en este escrito”.

Sin perder las formas, a continuación acota, con una frase que podría suscribir un guionista de películas de acción: “No es una amenaza, es una información añadida”, tras lamentar que se trata de la “tercera vez” que sufre un hurto así. “Un saludo”, concluye su escrito esta persona residente en Santa Maria, demostrando que, ante todo, en esta vida hay que ser educado.