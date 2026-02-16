Historias
Un vecino de Santa Maria envía un mensaje cortés, pero contundente, al ladrón de su bici: “No es una amenaza, es información añadida”
En un tono educado, este residente ha escrito un mensaje en Facebook pidiendo la devolución de la bici, aunque, con asertividad, también recuerda las consecuencias de no hacerlo: “Si por casualidad nos encontramos y vas circulando con la bicicleta, ya puedes ser bueno pedaleando"
La buena educación nunca hay que perderla. Bajo ningún concepto. A esa premisa se ha agarrado la víctima de un robo de una bicicleta en Santa Maria del Camí. En un escrito publicado en el grupo de Facebook que reúne a numerosos vecinos del pueblo, ha recurrido a la asertividad más absoluta para intentar conmover al ladrón.
En el texto, esta persona explicaba que, la noche anterior, alguien se había llevado su bicicleta de paseo, que estaba aparcada en la calle. Un aparente hurto de los que abundan tanto en Palma como en la part forana.
La víctima le da una oportunidad de redención a la persona que se llevó su bici sin voluntad aparente de devolverla. “La persona que le ha dado uso por necesidad o de forma malintencionada y no quiere ser identificada no hace falta que la lleve a la Policía Local, tan solo puede depositarla”, escribe, con altas dosis de cortesía, dándole una oportunidad a la redención.
"Ya puedes ser bueno pedaleando"
En el tramo final de su escrito público, sin embargo, el tono cambia y lanza un aviso para el supuesto ladrón. Eso sí, le continúa diciendo el propietario legítimo de la bici, “si por casualidad nos encontramos y vas circulando con la bicicleta, ya puedes ser bueno pedaleando, [porque] no tendré tan buenos modales como en este escrito”.
Sin perder las formas, a continuación acota, con una frase que podría suscribir un guionista de películas de acción: “No es una amenaza, es una información añadida”, tras lamentar que se trata de la “tercera vez” que sufre un hurto así. “Un saludo”, concluye su escrito esta persona residente en Santa Maria, demostrando que, ante todo, en esta vida hay que ser educado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gran Hotel Margalida abre en Banyalbufar: nuevo espacio boutique en Mallorca con 29 suites frente al mar
- La orden de Sant Felip Neri ordena el cierre definitivo del oratorio de Porreres
- El Ibavi licita las obras de construcción de ocho viviendas protegidas en sa Pobla
- Absuelto el inquiokupa acusado de quedarse muebles y cuadros del exalcalde Joan Monjo
- La alcaldesa de Felanitx, multada con 100 euros por falta de respeto a la Guardia Civil, denuncia una 'información sesgada' de Delegación de Gobierno
- Manacor cobrará hasta 497,50 euros por renunciar o abandonar a un perro
- Astrónomos evaluarán los puntos de observación del eclipse que decidan los municipios
- Un campo de polo de Llucmajor pagó 106.000 euros de multa al Govern tras admitir un uso no autorizado de agua subterránea