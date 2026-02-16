El TIB se refuerza en Calvià con más frecuencias de bus

El Govern reforzará a partir de este lunes la conexión del servicio de autobús TIB en la zona de Calvià con el incremento de frecuencias y la modificación de recorridos en varias líneas que conectan los núcleos del municipio con Palma.

Según ha informado el ejecutivo autonómico, las líneas 102 (Peguera–Palma) y 103 (Santa Ponça–Palma) ampliarán el servicio de lunes a viernes con nuevas expediciones, ha detallado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un nota.

En concreto, la línea 102 añadirá nueve salidas desde Palma y diez desde Peguera, mientras que la 103 incorporará nueve más desde Costa de la Calma y diez adicionales desde Palma.

Por su parte, la línea 104 (Magaluf–Palma) incrementará de forma significativa la oferta con diecisiete nuevas expediciones en un sentido y dieciséis en el otro durante toda la semana.

Además, ampliará el horario nocturno con una última salida desde Magaluf a las 23,20 horas y desde Palma a las 22,30 horas.

En cuanto a la línea 105 (Sol de Mallorca–Palma), que da servicio a Cala Vinyes, Magaluf, Palmanova, Costa d'en Blanes, Son Caliu y Portals Nous, incorporará el paso por Bendinat, lo que permitirá reforzar la cobertura en esta zona, actualmente atendida por la línea 108.

Esta línea añadirá también una nueva parada en Portals Nous y modificará su recorrido en Palmanova. Incorporará además las paradas CEIP Cas Saboners, Cas Saboners 1 y 2, así como Palmanova oeste 1 y 2.

En cambio, dejará de efectuar las paradas de Pere Vaquer Ramis, playa de Son Maties, playa de Palmanova y Punta Marroig, que seguirán operativas para las líneas 104 (Magaluf–Palma), 123 (Santa Ponça–Cas Català) y A11 (Peguera–Aeropuerto).