Sa Pobla brinda por los 40 años de TV Poblera

El Ayuntamiento impulsará un taller intergeneracional de videoperiodismo con el objetivo de acercar el mundo de la televisión a la ciudadanía y poner en valor el legado del canal

TV Poblera celebra 40 años.

TV Poblera celebra 40 años. / Curly Commas

Redacción Part Forana

Sa Pobla

Este lunes se cumplen 40 años de la primera emisión de TV Poblera, un aniversario que sirve para reivindicar el papel que este proyecto ha tenido en la historia reciente del municipio y en la construcción de su memoria colectiva.

La trayectoria del canal arrancó en 1986, cuando el escritor Alexandre Ballester presentó, desde un local del carrer Varet, la primera retransmisión de sa Rua. Aquel inicio marcó el comienzo de una etapa decisiva para la comunicación local, en un momento en que los recursos eran escasos y el apoyo institucional, limitado.

Pese a esas dificultades, TV Poblera logró consolidarse gracias a la implicación altruista de numerosas personas voluntarias. Con el paso de los años, el equipo documentó fiestas populares, celebraciones de Sant Antoni, entrevistas, retransmisiones deportivas y acontecimientos históricos que hoy conforman un archivo audiovisual de gran valor patrimonial para el municipio.

Taller intergeneracional

Con motivo del 40 aniversario, el Ayuntamiento impulsará un taller intergeneracional de videoperiodismo con el objetivo de acercar el mundo de la televisión a la ciudadanía y poner en valor el legado del canal. La formación será impartida por la periodista Marta Fernández (Curly Commas), que inició su trayectoria en TV Poblera cuando tenía solo 14 años.

Noticias relacionadas y más

Desde el Ayuntamiento de sa Pobla se quiere reconocer públicamente la labor de todas las personas que hicieron posible el proyecto, del que han surgido profesionales como Margalida Socias, Neus Benítez y Alícia Alomar, entre otras. TV Poblera forma parte de la memoria colectiva de sa Pobla y de su patrimonio audiovisual.

