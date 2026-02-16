Pesca | Expertos internacionales certifican el buen estado de la gamba roja, la cigala y el pulpo en aguas de Baleares

La Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO, la organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, ha confirmado el buen estado de los recursos demersales en Baleares, como las gambas roja y blanca, los salmonetes, las cigalas y los pulpos.

Los recursos demersales son especies marinas que habitan cerca del fondo o en contacto directo con él, principalmente en la plataforma continental hasta unos 500 metros de profundidad.

La comisión ha validado las evaluaciones científicas realizadas por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), según ha informado este lunes este organismo. Los científicos concluyen que las principales especies objetivo de la flota de arrastre del archipiélago han alcanzado niveles de explotación sostenibles y mantienen una biomasa en el mar en torno o por encima de los puntos de referencia establecidos por la comunidad científica.

Estas conclusiones se presentaron el pasado diciembre en Roma, en la reunión del grupo de trabajo sobre evaluación de especies demersales, donde expertos de todo el Mediterráneo analizan anualmente el estado de estos recursos como base para establecer medidas de gestión que garanticen su sostenibilidad.

Baleares está considerada por la FAO-CGPM como una subárea geográfica diferenciada (GSA 5) a efectos de evaluación pesquera. El equipo del Centro Oceanográfico de Baleares del IEO-CSIC, formado por Beatriz Guijarro, Núria Zaragoza, Marc Farré y Francesca Ferragut, presentó las evaluaciones de especies clave para la pesca balear. En concreto, de la gamba blanca (Parapenaeus longirostris), la gamba roja (Aristeus antennatus), el salmonete de roca (Mullus surmuletus), la cigala (Nephrops norvegicus), el pulpo común (Octopus vulgaris) y la raya de clavos (Raja clavata).

Estas especies representan una parte fundamental de las capturas de la flota de arrastre tanto por volumen como por valor económico. La merluza no fue evaluada porque su metodología de análisis está en revisión.

Capacidad de regeneración

Según los resultados validados por el grupo de expertos internacionales, la mortalidad pesquera se sitúa dentro de parámetros sostenibles en todos los casos analizados, lo que indica que la presión de pesca es compatible con la capacidad de regeneración de las reservas.

En la mayoría de las especies, la biomasa disponible se encuentra alrededor o por encima de los niveles óptimos para garantizar su viabilidad a largo plazo. Estos avances se atribuyen a décadas de reducción progresiva de la flota y, especialmente, a la aplicación desde 2020 del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, impulsado por la Unión Europea.

Este plan ha supuesto una reducción de hasta el 40 % de los días de actividad de la flota de arrastre entre 2020 y 2024 respecto al periodo 2015-2017, además de establecer cierres temporales y espaciales para proteger juveniles y reproductores, límites de captura para especies como la gamba roja, nuevas tallas mínimas legales y mejoras en la selectividad de los artes.

Aunque estas medidas se han aplicado en todos los países europeos del Mediterráneo occidental, las mejoras detectadas en Baleares han sido más significativas que en la Península Ibérica.

Según los investigadores, ello podría deberse a que el estado inicial de explotación en el archipiélago era mejor que en otras zonas, debido al menor desarrollo histórico de la flota de arrastre.