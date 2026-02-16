Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro García Aguado trae a Mallorca “El reto de educar hoy”

El divulgador, conocido por el programa Hermano Mayor, protagonizará una charla en ses Salines el próximo 13 de marzo

Pedro García Aguado, durante una de sus charlas.

Pedro García Aguado, durante una de sus charlas. / IG Pedro García Aguado

Rosa Ferriol

Rosa Ferriol

Ses Salines

El conocido divulgador y referente en educación emocional y convivencia familiar, Pedro García Aguado del programa Hermano Mayor llega a Mallorca con su conferencia El reto de educar hoy. La cita será el próximo 13 de marzo a las 19 horas en el Auditori de l’Esponja a ses Salines. El ayuntamiento ha organizado esta charla en el marco del Programa Faro y las entradas se pueden adquirir en ticketib.com.

El Ayuntamiento de ses Salines presenta el cartel de la conferencia.

El Ayuntamiento de ses Salines presenta el cartel de la conferencia. / Aj.

La conferencia, dirigida a padres, madres y jóvenes, abordará los principales retos educativos actuales, la comunicación dentro de la familia, la gestión de conflictos y el acompañamiento de los adolescentes, e incluirá un coloquio posterior con el público.

Convivencia

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa Faro, que durante este curso está desarrollando conferencias, talleres y acciones de sensibilización en coordinación con los centros educativos del municipio, con temáticas como el uso de pantallas, la prevención de riesgos, los servicios sociales o la convivencia familiar.

La regidora de Educación y Primera Infancia, Patricia Mesquida, ha destacado que “con el Programa Faro queremos dar herramientas reales a las familias y a los jóvenes. Educar hoy es más complejo que nunca, y por eso apostamos por profesionales de primer nivel que ayuden a orientar, escuchar y acompañar”. Por su parte, el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha subrayado que “invertir en educación y en apoyo a las familias es invertir en el futuro del municipio. Este tipo de iniciativas refuerzan la cohesión social ”.

