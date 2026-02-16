Pedro García Aguado trae a Mallorca “El reto de educar hoy”

El conocido divulgador y referente en educación emocional y convivencia familiar, Pedro García Aguado del programa Hermano Mayor llega a Mallorca con su conferencia El reto de educar hoy. La cita será el próximo 13 de marzo a las 19 horas en el Auditori de l’Esponja a ses Salines. El ayuntamiento ha organizado esta charla en el marco del Programa Faro y las entradas se pueden adquirir en ticketib.com.

La conferencia, dirigida a padres, madres y jóvenes, abordará los principales retos educativos actuales, la comunicación dentro de la familia, la gestión de conflictos y el acompañamiento de los adolescentes, e incluirá un coloquio posterior con el público.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa Faro, que durante este curso está desarrollando conferencias, talleres y acciones de sensibilización en coordinación con los centros educativos del municipio, con temáticas como el uso de pantallas, la prevención de riesgos, los servicios sociales o la convivencia familiar.

La regidora de Educación y Primera Infancia, Patricia Mesquida, ha destacado que “con el Programa Faro queremos dar herramientas reales a las familias y a los jóvenes. Educar hoy es más complejo que nunca, y por eso apostamos por profesionales de primer nivel que ayuden a orientar, escuchar y acompañar”. Por su parte, el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha subrayado que “invertir en educación y en apoyo a las familias es invertir en el futuro del municipio. Este tipo de iniciativas refuerzan la cohesión social ”.