La 'inquera' Catalina Llinàs Ferrer celebra su centenario

Catalina Llinàs Ferrer celebró este pasado sábado 14 de febrero su 100 aniversario. Continuando con la tradición, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y la concejala de Personas Mayores, Antonia Triguero, se desplazaron a la residencia de la inquera para compartir con ella este hito tan señalado.

Durante el encuentro le entregaron un ramo de flores y un obsequio realizado de forma artesanal por Punts amb Vida en nombre de todos los miembros del Consistorio y ciudadanos de Inca.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Inca suele visitar siempre a todas las personas del municipio que celebran su centenario o cumplen más años, para poder disfrutar con ellos de un rato agradable y hacerles entrega de un detalle.