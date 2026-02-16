Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos de MallorcaBiblioteca de Sa PoblaAmarres Club de MarNormas Equipaje de Mano
instagramlinkedin

Centenario

La 'inquera' Catalina Llinàs Ferrer celebra su centenario

El alcalde y la regidora de Personas Mayores le entregan un obsequio en nombre de la ciudad

El alcalde Virgilio Moreno junto a Catalina Llinàs Ferrer.

El alcalde Virgilio Moreno junto a Catalina Llinàs Ferrer. / Ajuntament

Redacción Part Forana

Inca

Catalina Llinàs Ferrer celebró este pasado sábado 14 de febrero su 100 aniversario. Continuando con la tradición, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y la concejala de Personas Mayores, Antonia Triguero, se desplazaron a la residencia de la inquera para compartir con ella este hito tan señalado.

Durante el encuentro le entregaron un ramo de flores y un obsequio realizado de forma artesanal por Punts amb Vida en nombre de todos los miembros del Consistorio y ciudadanos de Inca.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Inca suele visitar siempre a todas las personas del municipio que celebran su centenario o cumplen más años, para poder disfrutar con ellos de un rato agradable y hacerles entrega de un detalle.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents