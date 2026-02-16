Centenario
La 'inquera' Catalina Llinàs Ferrer celebra su centenario
El alcalde y la regidora de Personas Mayores le entregan un obsequio en nombre de la ciudad
Catalina Llinàs Ferrer celebró este pasado sábado 14 de febrero su 100 aniversario. Continuando con la tradición, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y la concejala de Personas Mayores, Antonia Triguero, se desplazaron a la residencia de la inquera para compartir con ella este hito tan señalado.
Durante el encuentro le entregaron un ramo de flores y un obsequio realizado de forma artesanal por Punts amb Vida en nombre de todos los miembros del Consistorio y ciudadanos de Inca.
El Ayuntamiento de Inca suele visitar siempre a todas las personas del municipio que celebran su centenario o cumplen más años, para poder disfrutar con ellos de un rato agradable y hacerles entrega de un detalle.
