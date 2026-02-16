El CEIP Costa i Llobera de Marratxí ya dispone de servicio de comedor. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha inaugurado este lunes en nuevo espacio junto al alcalde Jaume Llompart y miembros de la comunidad educativa del centro. Este nuevo espacio forma parte de un proyecto de ampliación del centro que ha incorporado la construcción de un edificio anexo. Este edificio está destinado a acoger un comedor con cocina de tipo cátering y un nuevo núcleo de baños vinculados al servicio de comedor y al uso del patio. La actuación da respuesta a las necesidades expresadas tanto por la comunidad educativa como por el Ayuntamiento de Marratxí, con la voluntad de mejorar las instalaciones y los servicios que se ofrecen al alumnado. El proyecto ha supuesto una inversión de 806.783,63 euros y está orientado a mejorar los servicios actuales.

El interior del nuevo comedor. / CAIB

Nuevo edificio

El nuevo edificio se ha ubicado en la zona norte de la parcela y ha modificado la configuración del centro. Hasta ahora, el edificio principal presentaba una distribución en forma de “L”, que con esta ampliación se transforma en una disposición en forma de “C” alrededor del patio exterior de juegos. Esta nueva organización crea un espacio que recuerda un claustro abierto al sur, más integrado y adaptado a las necesidades del centro. Con esta ampliación, el CEIP Costa i Llobera refuerza sus infraestructuras y mejora la calidad del servicio educativo, ofreciendo un espacio más adecuado a las necesidades del centro y de las familias.