Cambio de parada de la EMT en Es Pont d’Inca: la línea 3 hacia Palma pasa a Sa Farinera

El peligro de caída de ramas en el paseo obliga a cambiar la parada de Son Bonet para los viajeros con destino a Palma

El paseo vallado por el riesgo de caída de ramas. / mi

Miquel Bosch

Marratxí

La última parada de la línea 3 de la EMT (Es Pont d’Inca, Marratxí), para los usuarios con destino a Palma, se ha trasladado a la parada de Sa Farinera. El motivo de esta medida es que los accesos a la plaza del antiguo aeropuerto de Palma —donde los conductores realizaban su descanso para cuadrar horarios— han sido vallados por peligro de caída de ramas de los árboles que bordean el paseo.

Cartel que avisa que la parada ha sido anulada. / Miquel Bosch

Los usuarios que viajen hasta Son Bonet podrán bajar allí. En cambio, los usuarios con destino a Palma deberán utilizar la parada de Sa Farinera.

Los usuarios del TIB, de la línea Pòrtol–Fan, no se ven afectados por esta medida y pueden seguir utilizando la parada habitual.

