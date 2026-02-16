Transporte
Cambio de parada de la EMT en Es Pont d’Inca: la línea 3 hacia Palma pasa a Sa Farinera
El peligro de caída de ramas en el paseo obliga a cambiar la parada de Son Bonet para los viajeros con destino a Palma
Marratxí
La última parada de la línea 3 de la EMT (Es Pont d’Inca, Marratxí), para los usuarios con destino a Palma, se ha trasladado a la parada de Sa Farinera. El motivo de esta medida es que los accesos a la plaza del antiguo aeropuerto de Palma —donde los conductores realizaban su descanso para cuadrar horarios— han sido vallados por peligro de caída de ramas de los árboles que bordean el paseo.
Los usuarios que viajen hasta Son Bonet podrán bajar allí. En cambio, los usuarios con destino a Palma deberán utilizar la parada de Sa Farinera.
Los usuarios del TIB, de la línea Pòrtol–Fan, no se ven afectados por esta medida y pueden seguir utilizando la parada habitual.
- Gran Hotel Margalida abre en Banyalbufar: nuevo espacio boutique en Mallorca con 29 suites frente al mar
- La orden de Sant Felip Neri ordena el cierre definitivo del oratorio de Porreres
- El Ibavi licita las obras de construcción de ocho viviendas protegidas en sa Pobla
- La alcaldesa de Felanitx, multada con 100 euros por falta de respeto a la Guardia Civil, denuncia una 'información sesgada' de Delegación de Gobierno
- Manacor cobrará hasta 497,50 euros por renunciar o abandonar a un perro
- Astrónomos evaluarán los puntos de observación del eclipse que decidan los municipios
- Un campo de polo de Llucmajor pagó 106.000 euros de multa al Govern tras admitir un uso no autorizado de agua subterránea
- Absuelto el inquiokupa acusado de quedarse muebles y cuadros del exalcalde Joan Monjo