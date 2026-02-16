Calvià recoge propuestas para su Plan Estratégico de Turismo
Representantes de entidades vecinales y del empresariado participan en el proceso
El Ayuntamiento de Calvià afronta estos días el último tramo de la elaboración del Plan Estratégico de Turismo 2026-2031 cuya redacción se inició hace un año. Tras la adjudicación del contrato público de elaboración del Plan a la empresa especializada Amundsen, se ha iniciado un periodo para trazar la que debe ser hoja de ruta de cara a los próximos años, en un entorno como el turístico, siempre en constante evolución y con destinos compitiendo al máximo nivel.
Durante estos días, técnicos de Amundsen se han reunido con representantes de la sociedad y del sector empresarial de municipio. Los encuentros han tenido lugar en la sede consistorial, y en ellas, cada uno de los participantes ha aportado su visión sobre pasado, presente y futuro de Calvià en relación con el turismo y su afectación en el conjunto de la ciudadanía.
En las entrevistas y mesas redondas han participado responsables y representantes de empresas de ocio diurno y nocturno, de hoteles y asociaciones hoteleras, de entidades vecinales, del sector del taxi y del comercio.
El Plan Estratégico de Turismo de Calvià es una herramienta de gestión que acompañará al municipio en los próximos años, en un contexto global y nacional en permanente transformación. El Plan, según ha detallado el Consistorio, se elabora siguiendo las guías que en este aspecto ha trazado el Govern a través de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad.
Ante la estacionalidad, los nuevos hábitos de los viajeros, la digitalización acelerada, la sostenibilidad y la creciente competencia de destinos mediterráneos, desde el Ayuntamiento se destaca que Calvià «adopta un proceso de planificación continuo con la premisa de que un destino turístico solo puede crecer de manera sostenible cuando lo hace con inteligencia, participación y gobernanza compartida».
