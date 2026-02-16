BCM se lanza al tardeo: primeras fechas confirmadas

BCM se lanza al tardeo con las primeras fechas confirmadas. Este sábado es su primer evento del año de este tipo con Selena Leo como invitada especial en el Titos Calvià Beach. Las discotecas de Mallorca continúan decantándose por esta modalidad de ocio que atrae cada vez a más público, como demuestra que el mayor centro de este sector en la isla opte por ello.

El cambio aprobado por el Ayuntamiento de Calvià para permitir la apertura de las discotecas a partir de las 18 horas favorece un modelo de tardeo que tiene como objetivo principal adaptar la oferta de ocio local a las nuevas tendencias turísticas, que ya funciona con éxito en los principales destinos europeos, además de elevar la calidad de los visitantes en el municipio.

El gobierno municipal de PP y Vox, y asociaciones empresariales respaldan la medida al entender que responde a los nuevos hábitos de consumo, mientras que la oposición socialista la critica duramente, ya que considera que va en detrimento de bares y pubs pequeños.

Primer cartel completo

El cartel del primer evento del año de BCM lo completan Maxi Walker, Danlou y Pedro Azorín en una fiesta que comienza a las 18 horas y acaba a las 00.00 horas. Además, también habrá "magia, bailarinas, shows, premios y muchas sorpresas". Las entradas que quedan disponibles van de los 15 a los 20 euros.

El tardeo aterriza con fuerza porque ya han confirmado su segunda fecha: sábado 14 de marzo. Aunque esta vez todavía no han anunciado ningún artista. Eso sí, los precios que están disponibles son más económicos. La entrada residente (de18h a 20h) cuesta cero euros y las demás ofertas oscilan de los 10 a los 20 euros.

Omar Montes, en Mallorca

El músico Omar Montes también estará en Mallorca esta semana. El madrileño actuará el viernes en BCM "con toda la fuerza del sonido urbano" en una "noche cargada de ritmo y energía imparable".