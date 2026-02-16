Alcúdia inicia la reforma de la avenida más famosa del Port entre críticas por el retraso

El Ayuntamiento de Alcúdia ha iniciado este lunes las obras de reforma y modernización de la Avinguda Pere Mas i Reus del Port ‘alcudienc’, una de las vías más famosas del puerto, conocida con el nombre de la ‘calle del dólar', aunque en los últimos años es víctima de un proceso de degradación progresiva que ahora pretende frenar la institución municipal con una ambiciosa actuación de seis millones de euros que califica de “estratégica” y que tiene el objetivo de modernizar la avenida para transformarla en un bulevard con protagonismo para peatones y ciclistas.

El anuncio del inicio de las obras lanzado por el Ayuntamiento en las redes sociales ha cosechado numerosas críticas vecinales por el retraso que acumula la actuación, puesta en marcha cuando faltan pocos meses para el inicio oficial de la temporada turística alta. “Tantos años esperando a que se arregle esta zona y ahora va a ir por pedazos y a lo rápido”, replicaba una vecina con una publicación que resume el sentir generalizado de vecinos y comerciantes, que coinciden en que el proyecto debería haber empezado una vez acabase la pasada temporada, en noviembre de 2025.

De hecho, esta era la idea inicial del Ayuntamiento ‘alcudienc’, según asegura la alcaldesa Fina Linares (PP), que asume las críticas pero justifica el inicio de las obras en febrero en el retraso a la hora de obtener las autorizaciones de otras administraciones, especialmente de la dirección general de Recursos Hídricos y de la demarcación territorial de Costas, así como el permiso definitivo del departamento de Carreteras del Consell de Mallorca. Además, la alcaldesa lamenta que la empresa que ha ganado la licitación ha invertido el máximo de tiempo posible en la entrega de la documentación. “Ha sido un cúmulo de circunstancias”, apunta Linares, que destaca que el proyecto se ha consensuado con los vecinos, los hoteleros y los comeciantes de la zona. Todos ellos coinciden en la necesidad de valorizar esta avenida que antes se caracterizaba por el turismo de calidad y ahora es sinónimo de todo lo contrario. La fecha de inicio, sin embargo, no es del agrado de los colectivos citados, que entienden que las obras podrían interferir en la actividad turística.

Imagen de la parte alta de la avenida, por donde el Ayuntamiento quiere iniciar las obras. / Ajuntament

Las obras se desarrollarán en dos fases, ya que estas se paralizarán durante los meses centrales del verano. Está previsto que, entre las dos fases, duren unos doce meses. El inicio de los trabajos tres meses después de lo previsto inicialmente ha obligado a modificar el calendario del proyecto y a reducir las actuaciones programadas en la primera fase.

Si en un principio se contemplaba que esta fase se ejecutara entre noviembre de 2025 y abril de 2026, ahora podría extenderse hasta mayo o junio para compensar el inicio tardío del proyecto. Así lo explica el regidor de Obras del Consistorio ‘alcudienc’, Rafael Ferrer. “Las obras podrían seguir hasta junio porque las obras se ubicarán entonces cerca de la carretera de Artà, donde no hay hoteles ni negocios, aunque todo dependerá de cómo avancen los trabajos”, apunta.

Croquis del proyecto que muestra el actual perfil (arriba) y el resultado de la reforma (abajo). / Ajuntament

El actual equipo de gobierno ha retocado en profundidad en anterior proyecto de reforma de la avenida que había anunciado el Ayuntamiento en 2023, gobernado por los socialistas y El Pi, y que nunca llegó a ejecutarse. El presupuesto era de unos 2,8 millones de euros, mientras que el proyecto que se pone ahora en marcha asciende a 6 millones de euros, de los cuales 800.000 euros provienen de una subvención.

El regidor Ferrer destaca que la reforma que ejecutará el actual Consistorio es más completa. A diferencia del anterior proyecto, el actual mantiene dos carriles de circulación para facilitar la movilidad, así como la sustitución de todos los servicios urbanos como la iluminación pública y las canalizaciones de agua potable y de alcantarillado. El proyecto contempla la habilitación de aparcamientos en superficie en el lado donde se ubica el complejo turístico Bellevue y un carril bici en el mismo sector, así como la implantación de nuevas zonas ajardinadas y la siembra de nuevas especies de árboles que sustituirán a las moreras actuales, muy criticadas por la suciedad que generan. “Es un proyecto muy esperado por vecinos y comerciantes, es una calle que se ha quedado obsoleta porque nunca se ha sometido a una reforma en profundidad. Necesita ‘ma de metge’”, concluye el regidor de Obras.