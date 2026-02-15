Rua reivindicativa en Santa Eugènia: protesta ante promesas incumplidas
Regidores del Ayuntamiento de Santa Eugènia lucieron camisetas en las que reclamaban actuaciones como el vial cívico o la reparación de la calefacción de la escuela
Miquel Bosch
El Carnaval no solo es fiesta y diversión. De siempre, esta fiesta también ha tenido un marcado carácter reivindicativo y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Eugènia no ha perdido la ocasión de hacer llegar sus demandas a Govern Balear y Consell de Mallorca.
Los regidores taujans lucieron este sábado durante la Rua camisetas en las que recordaban sus peticiones. Estas exigencias tocan aspectos diversos como la salud, la educación, la movilidad o los equipamientos. Escritas sobre la parte posterior de su vestimenta aparecían a modo de recordatorio y denuncia el incumplimiento de promesas por parte del Govern Balear y Consell de Mallorca.
Así, se insistió en que los niños del centro escolar continúan sin calefacción. Por otro lado, se señaló la necesidad de un vial cívico entre ses Coves y el pueblo para que los vecinos se puedan desplazarse a pie con seguridad, sin tener que utilizar la carretera principal, con el peligro que ello conlleva. También se reclamó contar con pediatra en el centro de salud. Asimismo los regidores exigieron que Sant Eugènia sea declarada zona tensionada.
Estos son los lemas reivindicativos de Santa Eugènia
Un total de cinco regidores de Santa Eugènia lucieron camisetas de diferentes colores. En cada una de ellas se había impreso una petición: "Queremos zona tensionada"; "Queremos viales cívicos"; "Queremos calefacción en la escuela"; "Queremos pediatra", "Queremos zona tensionada"; y "Queremos muestra de aves de interés autonómico".
