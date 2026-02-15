Juicio y muerte a Camestortes: humor y sátira en el Carnaval de Algaida
Algaida 'acusa' a Camestortes de todos los males del pueblo y lo sentencia en una animada jornada festiva
Algaida ha vivido este fin de semana una de las citas más esperadas del calendario festivo con la celebración de la 36.ª edición de sa Rua, que ha culminado con el tradicional juicio, muerte y despedida de Camestortes.
Las calles del municipio han sido testigos de una jornada marcada por el ambiente festivo, con el cuadrado lleno de público que no se ha querido perder esta celebración tan arraigada. Comparsas y participantes han recorrido el centro del pueblo en un pasacalles animado por la banda de música y la batucada de Algaida, que han hecho bailar las personas asistentes durante todo el recorrido.
Después de la entrega de premios a los grupos participantes, se ha representado el tradicional juicio a Camestortes, acusado simbólicamente de todos los 'males' del pueblo en un acto cargado de humor y crítica satírica. Esta interpretación ha estado a cargo de Comediantes de Algaida.
La fiesta ha concluido con la despedida del luto en la plaza, acompañado por la Banda de Música de Algaida, los familiares de Camestortes y todas las personas que se han querido añadir, cerrando así el ciclo carnavalesco hasta el año próximo.
Sa Rua de Algaida reafirma, un año más, su papel como celebración intergeneracional que moviliza familias y colectivos del municipio y que mantiene viva la cultura popular.
