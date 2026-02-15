Domingo de 'rues' en Mallorca: coloridas carrozas y comparsas recorren los pueblos

Domingo de Carnaval en los pueblos de Mallorca. Los desfiles y concursos se suceden en Alaró, Alqueria Blanca, Colònia de Sant Jordi, Ses Salines, s'Arracó y Lloseta, entre otros municipios.

La fiesta ha comenzado de buena mañana en Ses Salines que ha convocado a los participantes en el desfile de Carnaval a las 10:30. El acto principal ha comenzado a las 11:00 horas. Por la tarde, a partir de las 16:30, la Colònia de Sant Jordi ha disfrutado de su colorida y animada Rua que ha transcurrido junto al mar.

En Alaró también se ha optado por celebrar la fiesta de Carnaval durante la mañana. La Plaça de la Vila ha acogido este domingo animación a cargo de Catina Campins, superdisco infantil, acrobacias y musical Disney. Batukrack Batucada Alaró ha puesto ritmo a la celebración.

Alqueria Blanca ha disfrutado de una tarde de Carnaval con actuaciones musicales para toda la familia y merienda para todos los participantes. Sin salir del municipio de Santanyí, Cala d'Or ha podido celebrar su desfile este domingo después de que las actividades programadas para este sábado se suspendieran con motivo de la alerta meteorológica. El desfile ha salido de la carpa situada en la avenida Calonge. Han actuado la batucada Calle Manigua, DJ Joan Rigo y la Banda de Música de Cala d'Or Adagio.

Finalmente, Lloseta ha vuelto a demostrar por qué su Carnaval es uno de los más espectaculares de la isla. El concurso de carrozas y comparsas contempla cinco premios en cada categoría con premios en metálico de hasta 2.000 euros. Comparsas y carrozas han desfilado llenando de color y creatividad las principales calles del pueblo. La rua ha recorrido la avinguda del Cocó, Truiola, Reis Catòlics , Joan Carles I, Guillem santandreu y plaza de España, donde se han entregado los premios. Al finalizar el desfile, torrada y servicio de bar a beneficio del alumnado de sexto de primaria del CEIP Es Puig