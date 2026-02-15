El Consell fomentará la ganadería extensiva en la Serra de Tramuntana para la gestión del paisaje

El Consell de Mallorca incorporará al anteproyecto de regulación del paisaje cultural de la Serra de Tramuntana un conjunto de medidas orientadas a la prevención de incendios forestales mediante la intervención planificada sobre el territorio, el fomento de la ganadería extensiva y la actuación sobre campos abandonados y zonas no gestionadas. El objetivo es reducir la acumulación de vegetación combustible, proteger a la población y preservar el paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La iniciativa responde a la necesidad de anticiparse a un riesgo cada vez más presente, como han evidenciado los graves incendios registrados este verano en España, donde el fuego quemó un total de 354.793 hectáreas durante el año 2025. Ante este escenario, la propuesta apuesta por reforzar las herramientas de prevención mediante actuaciones estructurales que permitan reducir la vulnerabilidad del territorio y minimizar las consecuencias de posibles incendios.

Entre las líneas de actuación previstas, se promueve la ganadería extensiva como un instrumento eficaz de gestión del paisaje y de prevención del riesgo. A partir de los mapas de riesgo de incendio, el Consorcio Serra de Tramuntana identificará las zonas en las que el pastoreo puede contribuir a disminuir la carga vegetal y mantener espacios abiertos que dificulten la propagación del fuego. Esta actividad será objeto de impulso mediante ayudas y subvenciones, y los ganaderos que contribuyan a la conservación del paisaje cultural podrán obtener el distintivo «Serra de Tramuntana» para sus productos, reforzando así el vínculo entre la actividad agraria y la conservación del territorio.

El documento también establece un mecanismo para intervenir en campos abandonados o zonas forestales no gestionadas situadas cerca de núcleos habitados o viviendas aisladas que presenten riesgo de incendio. En estos casos, los ayuntamientos podrán requerir a los propietarios la limpieza de los terrenos para eliminar el peligro existente. Si no se actúa, los ayuntamientos podrán ejecutar estas tareas de manera subsidiaria para garantizar la seguridad de la población. Esta actuación se complementa con otro de los ejes que incorpora la propuesta normativa, como es la recuperación de antiguos campos de cultivo y el fomento de un territorio gestionado y en uso, contribuyendo a reducir el riesgo de incendios y a preservar los valores del paisaje cultural de la Serra de Tramuntana.

Paralelamente, la propuesta incorpora un régimen sancionador con la finalidad de prevenir conductas que puedan poner en riesgo el territorio. En este sentido, se remite a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que establece que provocar un incendio forestal puede conllevar sanciones de hasta 1.000.000 de euros, reforzando el carácter disuasorio del marco normativo vigente.

El conjunto de medidas se alinea con el proyecto de saneamiento forestal impulsado por el Consell de Mallorca, financiado con 1,8 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible, que permitirá intervenir en más de 142 hectáreas de la Serra mediante trabajos de silvicultura preventiva y reducción de la carga vegetal. El objetivo es anticiparse a los riesgos, proteger el paisaje cultural y garantizar la seguridad a través de una planificación responsable.

Artículos que recogen la iniciativa

Artículo 15

La ganadería extensiva

Con la finalidad de preservar el paisaje cultural de la Serra de Tramuntana, el Consorcio Insular Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial promoverá la ganadería extensiva. A partir de los mapas de riesgo de incendios, el Consorcio Insular Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial determinará las ubicaciones en las que se considera necesario realizar actuaciones de gestión ganadera con la finalidad de reducir el riesgo de incendio y contribuir a la preservación y al mantenimiento del paisaje cultural. Los ganaderos que contribuyan, mediante el pastoreo de su ganado, al mantenimiento del paisaje cultural, recibirán el distintivo «Serra de Tramuntana» en sus productos. El Consorcio Insular Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial velará por la pervivencia de las razas ganaderas autóctonas. El Consorcio Insular Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial impulsará y fomentará el pastoreo con la finalidad de preservar el paisaje cultural mediante la concesión de ayudas y subvenciones y la contribución a los gastos.

Artículo 10.2 y 10.5

El sector primario y la actividad complementaria

El Consorcio Insular Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial promoverá también la recuperación de antiguos campos de cultivo, que podrán identificarse al menos por uno de los tres casos siguientes:

Presencia de olivos vivos.

Presencia de márgenes (paredes/terrazas).

Terrenos agrícolas sin márgenes ni olivos que, como máximo, lleven treinta años invadidos por el bosque.

