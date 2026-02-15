El colegio Blai Bonet de Santanyí cumple cien años

El domingo 14 de febrero de 1926, cuando era alcalde de Santanyí Llorenç Bonet Clar Ferrereta, se puso la primera piedra de la denominada Escuela Graduada de Niños. Exactamente un siglo después, el sábado 14 de febrero de 2026, el ahora denominado CEIP Blai Bonet en honor al poeta local que le dio su nombre en 1987, ha querido celebrar el primer centenario tal como se merece.

La previsión de fuerte viento hizo cambiar a última hora el espacio que albergó los actos, sustituyendo el patio del antiguo centro por una nave cubierta del edificio escolar vecino. Intervinieron en primer lugar los cargos actuales del centro, directora, secretaria y jefa de estudios, Mari Carmen Plazas, Miquela Vicens y Nuria Vicente, miembros también de la comisión del centenario.

La comisión del centenrario de la escuela de Santanyí durante su intervención. / Jaume Rigo

Pere Ferrer se encargó de resumir los cien años del centro y representando a antiguos profesores, intervinieron Sebastiana Rado y el escritor Antoni Vidal Ferrando. Como antiguos alumnos, recordaron experiencias Joan Pons Bover, Sebastià Agustí Adrover i Joan Jesús Camargo, antes de la intervención de las autoridades: Maria Pons, alcaldesa de Santanyí; Catalina Ginard, directora general de planificación educativa; y de Llorenç Galmés, presidente del Consell y antiguo alumno del centro.

Un coro infantil del colegio acompañado de Francesca Suau y Silke Hamann, del grupo Entreveus, amenizaron el mediodía. Como acto final, se descubrió la escultura Diàleg, dedicada al centenario, obra del artista local Miquel Ferrer.