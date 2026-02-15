Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abdullah Boulad The BallanceAtropello LlosetaBoulevard Matías VallésBiel Mesquida
instagramlinkedin

Carrera de carretillas en Alcúdia: los vehículos más disparatados toman las calles

La Associació de Joves d'Alcúdia convoca la primera edición de esta competición marcada por el ingenio y el humor

Así ha sido la primera Carrera de Carretons de Alcúdia

Así ha sido la primera Carrera de Carretons de Alcúdia

Ver galería

Así ha sido la primera Carrera de Carretons de Alcúdia / Ajuntament d'Alcúdia

Redacción Part Forana

Alcúdia

Las calles de Alcúdia han vibrado este sábado con la primera Carrera de Carretons, organizada por la Associació de Joves d'Alcúdia con el apoyo del Ayuntamiento. La iniciativa ha superado todas las expectativas, con una gran afluencia de participantes y público que ha llenado de colores, alegría y diversión el recorrido de la calle del Torrent de la Vall hasta la calle de la Blava.

Todas las carretillas estaban hechas con materiales reciclados e impulsados solo manualmente, poniendo a prueba la creatividad, el ingenio y el esfuerzo de los corredores. La carrera se ha celebrado en dos categorías: juvenil (12-16 años) y adulto (a partir de 16 años), y ha sido seguida con entusiasmo por centenares de vecinos y vecinas.

Noticias relacionadas

Este acontecimiento, que coincide con la magia del Carnaval, ha convertido el sábado en un atardecer lleno de emoción, risas y momentos visuales espectaculares, con carretillas de todo tipo, colores brillantes y mucha energía compartida. La Associació de Joves d'Alcúdia se muestra muy satisfecha con la respuesta del público y de los corredores, y ya anticipa que esta primera edición abre la puerta a nuevas ediciones con todavía más participación y diversión.

TEMAS

Tracking Pixel Contents