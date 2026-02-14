El viento deja varias embarcaciones encalladas en el Port de Pollença

Los fuertes vientos que han soplado en Mallorca con motivo de la borrasca Nils han dejado a varias embarcaciones encalladas en el Port de Pollença como consecuencia del temporal marítimo, evidenciando una vez más la problemática de los fondeos ilegales existente en la bahía desde hace años.

La entidad conservacionista Arrels Marines ha informado de estos nuevos casos de barcas encalladas al Ayuntamiento de Pollença, y ha vuelto a denunciar públicamente los problemas de “fondeo incontrolado” que padecen las aguas del Moll, ya que “además de ilegal, es inseguro”. La entidad destaca que, a pesar de que uno de los veleros no ha llegado a la costa, tal y como sucedió hace varias semanas con otra embarcación que estaba fondeada, sí ha invadido la zona de baño de la zona del puerto más próxima a la base militar.

Las embarcaciones afectadas por el temporal han invadido la zona de baño. / Arrels Marines

Además de este velero, Arrels Marines ha detectado otra embarcación que se ha movido después de arrastrar el fondeo y también ha invadido la zona de baño, y una lancha neumática que ha quedado parcialmente sumergida como consecuencia del temporal.

Cabe recordar que esta entidad ya denunció a finales de enero que un velero de grandes dimensiones que estaba fondeado de forma ilegal en el Port de Pollença había aparecido varado en la orilla de la playa como consecuencia del fuerte oleaje provocado por la pasada borrasca Harry. Un mas antes, Arrels Marines ya había advertido que esta embarcación estaba fondada de forma ilegal y que su aspecto descuidado llevaba a pensar en un posible abandono, una situación que sería una causa directa del “fondeo ilegal e incontrolado” en la Badia de Pollença, así como del “abandono de embarcaciones” y de “utilizar el mar como un vertedero”.

Una lancha neumática ha quedado parcialmente sumergida. / Arrels Marines

A principios de diciembre, la entidad alertó de que los fondeos ilegales de embarcaciones, algunas de ellas totalmente abandonadas, ganan terreno en las aguas del Port de Pollença, extendiéndose a zonas que hasta ahora se habían mantenido al margen. Arrels Marines realizó entonces una inspección de las aguas interiores de la bahía con el objetivo de realizar un recuento y geolocalizar los fondeos ilegales, una actuación que se saldó con un total de catorce embarcaciones en situación irregular en un sector del Moll ubicado entre el Club Nàutic y la Gola, una zona que hasta la fecha no había resultado muy afectada por este tipo de fondeos.

Noticias relacionadas

Diversas entidades marinas que forman parte del Fòrum Talaia Nord han reclamado en diversas ocasiones la necesidad de regular los fondeos en el Port de Pollença para poner fin a la actual situación caótica que afecta de forma negativa a la seguridad de los bañistas y a la salud ambiental de las aguas interiores de la bahía.