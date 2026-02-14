Paga, no te escondas y triunfarás

Hace tiempo que el piloto amarillo de la alerta se aproxima al rojo de la alarma sin paliativos. Falta agua potable en la Mallorca sin límite de demanda. Hay proyectos de expansión de desaladoras. Montuïri es humillado en verano con cuentagotas de camiones cisternas. Se intensifica la prédica de consumo responsable en los municipios del Pla marginados por las Administraciones y sin interconexión de red en alta. Este esquema de la situación hídrica de Mallorca sería incompleto si no se añadiera a sus trazos las grandes pérdidas —más ofensivas que las de las redes locales obsoletas— en forma de riego de campos de polo y golf con agua potable.

El Plan Hidrológico no solo prohibe expresamente estás acciones, niega cualquier posibilidad de autorización y remite a estas instalaciones al agua regenerada. Pero las normativas, en cualquiera de sus formas, también tienen pérdidas, igual que las tuberías, y permiten reconducciones interesadas.

La conselleria del Mar y Ciclo del Agua ha indultado parcialmente, en un 40%, la sanción impuesta al Polo Club Vernisseta de Llucmajor por uso acreditado de agua subterránea en sus acciones de riego, entrenamientos y cuadras. El daño causado en el dominio público hidráulico se estima en 70.000 euros. Con la rebaja aplicada, la multa se ha quedado en 106.000. ¿Causa del beneficio? Que los responsables reconocieron la infracción con compromiso adjunto de no presentar recurso. Después de esto, vayan por favor al vecino de enfrente y díganle que restrinja el grifo, modere la ducha, lave en seco y verán qué pasará.

La succión del agua de todos en Vernisseta se remonta por lo menos a abril de 2023. La Conselleria ni se enteró. Otra vez ha tenido que ser un particular quien denunciara unos hechos y después, claro, no ha quedado más remedio que actuar. Pero esto no significa que la gestión del asunto haya sido cristalina. Los detalles de la infracción reconocida solo han podido conocerse por vía de interpelación parlamentaria. Una gestión más nítida hubiera podido prescindir de tal depuración política y canalizar mejor conciencia sobre el consumo de agua.