Manacor cobrará hasta 497,50 euros por renunciar o abandonar a un perro

Si hasta ahora abandonar o renunciar a un animal doméstico en el municipio de Manacor no tenía un coste económico para el propietario, y la recogida y asistencia del animal era abonada exclusivamente por el Ayuntamiento, con la modificación de la ordenanza municipal las cosas cambian y será el responsable quien deberá hacer frente a una serie de tasas.

Esta semana el consistorio manacorí ha aprobado la actualización de urgencia de la ordenanza de bienestar animal “que estaba desfasada y no reflejaba el coste real del procedimiento”, según explica el concejal de Medio Ambiente, Mateu Marcé.

Si actualmente el servicio de recogida, asistencia y alojamiento de animales perdidos y abandonados no implicaba obligaciones para el “infractor” y la carga recaía en la administración, ahora serán los ciudadanos quienes deberán enfrentarse, por ejemplo, a una tarifa de algo más de 495 euros “por los costes que nos supone mantener al perro durante los 45 días necesarios para volver a ofrecerlo en adopción”, añade Marcé, que reconoce que la normativa vigente no se adaptaba a la ley de bienestar animal aprobada en 2023 y a la que los ayuntamientos deben ir integrándose.

El Ayuntamiento ha hecho pública la nueva tabla de tarifas de los servicios municipales relacionados con la recogida y manutención de animales, con el objetivo de garantizar la cobertura de los costes derivados de la gestión y el bienestar animal.

Según la nueva regulación, el servicio de recogida y gestión de animales perdidos tendrá un coste de 81,41 euros por servicio. Esta tasa incluye el desplazamiento, la captura y la correspondiente gestión administrativa.

En cuanto a la manutención diaria de perros y gatos, el coste establecido es de 5,50 euros por día. En el caso de cabras, ovejas y cerdos, la tarifa diaria será de 8,00 euros, mientras que la manutención de equinos y bovinos ascenderá a 18,00 euros por día, dada la mayor necesidad de espacio, alimentación y atención específica de estos animales.

Además, la renuncia de perros tendrá un coste de 497,50 euros por servicio, una medida que pretende fomentar la tenencia responsable y reducir los abandonos.

Responsabilidad en el coste

Desde el consistorio se ha destacado que estas tarifas buscan garantizar la sostenibilidad del servicio junto con la protección y el bienestar de los animales, así como promover la responsabilidad entre los propietarios.

Actualmente el Ayuntamiento tiene firmada la concesión del servicio con la empresa mallorquina Natura Parc. De hecho, el pasado mes de noviembre se volvió a renovar por un periodo de cuatro años más y hasta un coste máximo de algo más de 848.000 euros, lo que significa más de 200.000 euros al año procedentes de fondos municipales.