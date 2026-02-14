Inca mantiene la programación de Carnaval, pero queda pendiente de la evolución meteorológica

El Carnaval en Mallorca está pendiente de las alertas meteorológicas. El Ayuntamiento de Inca ha anunciado en sus redes sociales que mantiene la programación prevista hoy aunque anunciará su decisión final a las 16:00 horas, dependiendo de cómo hayan evolucionado las condiciones meteorológicas.

El Ayuntamiento de Inca ha anunciado en sus redes sociales que mantiene horarios y actos previstos para este sábado, sin embargo, ha matizado que "por criterios de seguridad y prevención, la decisión definitiva se confirmará a las 16:00 h, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas".

En su perfil de Facebook el consistorio ha destacado que "en principio, Sa Rua se mantiene según la programación establecida. De acuerdo con la previsión meteorológica actual, no se esperan precipitaciones y se contempla la posible presencia de vientos de carácter suave". Es por esto que el Ayuntamiento ha decidido mantener la agenda prevista, aunque queda pendiente de los posibles cambios en la meteorología

La salida de la Rúa está prevista a la 17.00 horas en la calle de Santiago Rusiñol. De ahí, el desfile se dirigirá a la avenida del General Luque, c/ del Quarter, camí del Cementeri, calle de Fra Juniper Serra, Gran Via, plaza de la Llibertat, para erminar en la plaza de Mallorca, con la entrega de premios en la plaza del Mercat Cobert.

El Ayuntamiento de Calvià sí ha suspendido los actos de carnaval previstos para este sábado. El Consistorio ha anunciado que la fiesta y la Rúa se celebrarán este domingo, si las condiciones meteorológicas han mejorado.