El Carnaval vence el mal tiempo: los pueblos de Mallorca celebran sus rúas

Mallorca celebra el Carnaval con imaginación, color y mucha creatividad. La Part Forana exhibe este sábado su faceta más festiva y saca a la calle disfraces, carrozas y comparsas. Sólo Calvià ha anulado su celebración a causa de la alerta amarilla y ha aplazado su rúa al sábado 21 de febrero manteniendo los actos y los horarios programados.

Las temáticas escogidas han sido variadas y los disfraces y carrozas se han resuelto con ingenio, sentido del humor y mucha imaginación. No han faltado referencias al día de los enamorados, San Valentín que ha coincidido con el Carnaval. También se ha aprovechado esta jornada festiva para llamar la atención sobre cuestiones del actualidad y se han podido ver referencias a Donald Trump y al ICE.

Los más pequeños también se han animado a salir a la calle formando parte de originales comparsas. Cocineros, moscas, frutas, vestimentas orientales, pasteles, animales variados y cavernícolas han sido algunos de los disfraces que han podido verse en la tarde del sábado. No han faltado las referencias al cine y la televisión con comparsas centradas en los personajes de Toy Story o el temible demogorgon de Stranger Things.

Algunos de los pueblos que han celebrado este sábado sus desfiles de carrozas y comparsas de Carnaval son Campanet, Montuïri, Porreres, Santa Maria, Santa Eugènia, Binissalem, Petra, Felanitx, Inca, Vilafranca, Andratx y Son Servera.

En Inca, unas 1.300 personas se han animado a participar en el Carnaval en cuyo desfile han participado una veintena de comparsas y diez carrozas. La Rúa de la capital del Raiguer ha dado comienzo a las 17.00 horas en la calle de Santiago Rusiñol. De ahí, el desfile se ha dirigido a la avenida del General Luque, c/ del Quarter, camí del Cementeri, calle de Fra Juniper Serra, Gran Via, plaza de la Llibertat, para terminar en la plaza de Mallorca, con la entrega de premios en la plaza del Mercat Cobert.

En Andratx, el desfile ha partido desde el paseo de Son Mas, desde donde numerosas comparsas, disfraces y carrozas hasta llegar a la plaza. Allí, los participantes han realizado creativas coreografías. El desfile ha contado con 18 agrupaciones inscritas: ocho en la categoría de comparsas de más de diez componentes, cinco en comparsas de entre tres y diez participantes y cinco en la categoría infantil.

En cuanto a los premios, en la categoría de comparsas de más de diez componentes resultó ganadora “Noche ochentera”. En la categoría de comparsas de entre tres y diez componentes, el premio fue para “Tragabolas”. En la categoría infantil, el galardón recayó en “El encanto amazónico”, mientras que el premio a la mejor animación fue para “Cosas extrañas”.