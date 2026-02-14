Calvià suspende la Rúa por la Alerta Amarilla

El Ayuntamiento de Calvià ha decidido suspender la Rúa cuya celebración estaba prevista para la tarde del sábado a causa de la alerta amarilla. En principio, el Ayuntamiento ha aplazado la celebración de la Rúa al domingo, siempre y cuando mejoren las condiciones meteorológicas.

El consistorio ha hecho público este aviso durante la mañana y ha emplazado a los ciudadanos a mantenerse atentos a los canales oficiales para estar informados de las posibles novedades.

El Consistorio ha decidido actuar con prudencia y ha destacado en sus redes sociales que "La seguridad es lo primero. Debido a la alerta amarilla prevista para hoy, Sa Rua queda suspendida".

La fiesta de Sa Rua iba a comenzar a las 15:00 de este sábado con la concentración de los participantes en el aparcamiento de Ses Quarterades.

El itinerario iba a recorrer las calle Ses Quarterades, calle Mayor, avenida de Palma y calle Julià Bujosa Sans (batle), hasta alcanzar el aparcamiento del Ayuntamiento. Al finalizar el recorrido, se iban a habilitar parrillas y mesas en el exterior de la carpa, servicio de bar en el interior y música con un DJ para celebrar el fin de fiesta hasta las 23:00 h.