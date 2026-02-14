Calvià suspende la Rúa por la Alerta Amarilla

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El desfile de Carnaval de Calvià se celebrará este domingo si mejoran las condiciones meteorológicas

El Ayuntamiento de Calvià suspende la Rúa por el mal tiempo. / JL. Iglesias

Maria López

Calvià

El Ayuntamiento de Calvià ha decidido suspender la Rúa cuya celebración estaba prevista para la tarde del sábado a causa de la alerta amarilla. En principio, el Ayuntamiento ha aplazado la celebración de la Rúa al domingo, siempre y cuando mejoren las condiciones meteorológicas.

El consistorio ha hecho público este aviso durante la mañana y ha emplazado a los ciudadanos a mantenerse atentos a los canales oficiales para estar informados de las posibles novedades.

El Consistorio ha decidido actuar con prudencia y ha destacado en sus redes sociales que "La seguridad es lo primero. Debido a la alerta amarilla prevista para hoy, Sa Rua queda suspendida".

La fiesta de Sa Rua iba a comenzar a las 15:00 de este sábado con la concentración de los participantes en el aparcamiento de Ses Quarterades.

El itinerario iba a recorrer las calle Ses Quarterades, calle Mayor, avenida de Palma y calle Julià Bujosa Sans (batle), hasta alcanzar el aparcamiento del Ayuntamiento. Al finalizar el recorrido, se iban a habilitar parrillas y mesas en el exterior de la carpa, servicio de bar en el interior y música con un DJ para celebrar el fin de fiesta hasta las 23:00 h.

