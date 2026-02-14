Calvià pone nueva fecha a su Rúa, será el sábado 21 de febrero

Calvià ya tiene nueva fecha para su fiesta de Carnaval. La Rúa y los actos festivos tenían que celebrarse la tarde de este sábado, pero han sido suspendidos por la alerta amarilla. La nueva fecha prevista para el Carnaval en Calvià es el sábado 21 de febrero.

Ha sido en el transcurso de esta mañana que el Ayuntamiento ha anunciado en sus redes sociales que los actos festivos se suspendían: "La seguridad es lo primero. Debido a la alerta amarilla prevista para hoy, Sa Rúa queda suspendida".

En un principio se ha barajado la posibilidad de trasladar la fiesta al domingo 15 de febrero, pero finalmente ha optado por realizarla la próxima semana.

Mismos horarios y actos de Carnaval

El Consistorio calvianer mantendrá los mismos horarios y actos que estaban programados para el 14 de febrero. Así, sa Rúa comenzará a las 15:00 con la concentración de los participantes en el aparcamiento de Ses Quarterades.

El desfile comenzará a las 16:00 horas y recorrerá las calles Ses Quarterades, Mayor, avenida de Palma y calle Julià Bujosa Sans (batle), hasta alcanzar el aparcamiento del Ayuntamiento. Al finalizar el recorrido, habilitarán parrillas y mesas en el exterior de la carpa, y habrá servicio de bar en el interior. Habrá animación musical con un DJ para celebrar el fin de fiesta hasta las 23:00 h.

Algunos calvianers no se han mostrado de acuerdo con la decisión del Ayuntamiento de Calvià de suspender la Rúa de este sábado. Algunos criticaban que se había tomado una decisión precipitada y lamentaban las pérdidas que podría acarrear a los que habían contratado material para participar en el desfile. "Sí, creo que os habéis precipitado y perfectamente se podría haber hecho esta tarde, hay mucho dinero invertido en carrozas, comparsas, camiones, etc.!!! ¡Deberíais haberlo propuesto para mañana por la mañana!! Hubiera sido lo justo, porque la semana que viene nos vemos en la tesitura de saber si vamos a poder tener el remolque o camión!!" , se quejaba una ciudadana en Instagram. Otros reclamaban que se pasara la fiesta al domingo 15 de febrero y afeaban al consistorio ser el único municipio que había suspendido los actos de Carnaval: "només estam en alerta groga, és una vergonya com som l'únic municipi que cancel·la tot tipus d'activitats a l'exterior per una suposada "alerta groga" encara que fa bon temps..." En la misma red social, algunos ciudadanos dudaban de que la fiesta se llegara a celebrar, puesto que podía volver a hacer mal tiempo: "Hola, claro y el camión quien lo paga de nuevo? Lo habéis pensado? Muchas comparsas llevan dinero invertido detrás.. ah perdona que se sabe que va a hacer bueno la semana que viene.. DE CHISTE