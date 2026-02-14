Calvià se promociona como plató de cine en la Berlinale, uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo. El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, se ha desplazado este viernes a Berlín para participar en el European Film Market (EFM), el encuentro de la industria audiovisual que se celebra en el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Durante su estancia en berlín, el consistorio presentará "Año de Cine 2026", una estrategia global para el posicionamiento cultural y audiovisual del municipio y la captación de rodajes televisivos y cinematográficos. Amengual ha estado acompañado en este viaje promocional por Pedro Vidal, Secretario Autonómico de Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears, Jaime Mora, director general de Turismo y Comunicación del Ayuntamiento de Calvià y Geraldine Gonard, responsable de Conecta Magaluf.

Amengual ha explicado que la estrategia de captación de rodajes responde a que «el cine ofrece mucho más que una actividad comercial. Supone un sector estratégico porque cada minuto de Calvià en pantalla es un minuto de promoción. Y además es una industria de bajo impacto, ideal para encajar en nuestra apuesta por la conservación y el entorno. Calvià es, hoy por hoy, un lugar ideal para a atraer producciones nacionales e internacionales».

Encuentros internacionales de alto nivel

Durante la jornada del viernes, el alcalde ha mantenido reuniones clave para fomentar la producción y la colaboración internacional:

· SODEC (Quebec): Agencia gubernamental de Quebec que promueve el desarrollo de empresas culturales y la coproducción internacional bajo el sello Québec Créatif.

· HAVC (Centro Audiovisual de Croacia): Organismo público estratégico que estimula la industria audiovisual, la distribución y la exhibición de cine a nivel internacional.

· Spain Film Commission: Reunión con su presidente, Juan Manuel Guimeráns, para coordinar el papel de Calvià dentro de la red nacional que posiciona a España como destino preferente de rodajes.

De la misma manera, el alcalde ha tenido varios encuentros privados con productoras audiovisuales alemanas a lo largo del viernes y la mañana del sábado. A todos ellos se les han explicado las ventajas de rodar en Calvià gracias a la enorme variedad de localizaciones, a su planta hotelera, oferta de servicios y a las facilidades que ofrece la Calvià Film Office.

Presentación de Conecta-Magaluf

También se ha llevado a cabo el acto de presentación de Conecta-Magaluf, evento que tendrá lugar del 25 al 28 de mayo en el hotel Melià Calvià Beach. Este proyecto convertirá Calvià en un punto de encuentro para profesionales del sector audiovisual, turístico y creativo a través de un programa de conferencias y encuentros. Durante la presentación se ha desvelado la imagen oficial del evento y el cartel promocional.

Conecta-Magaluf se define como un evento de formato MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), un sector especializado en el turismo de negocios, congresos y convenciones. Con esta iniciativa, Calvià busca atraer a profesionales del sector audiovisual en un entorno que combina trabajo y experiencias vinculadas al territorio.

En el acto han participado alrededor de 170 personas previamente inscritas que representan a más de 120 entidades y empresas españolas e internacionales. Algunos de los asistentes han llegado de más de 20 países, entre ellos Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, México, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, India, Israel, Reino Unido, o los Estados Unidos, entre otros.

Ello ha sido posible gracias al impulso del consistorio y a la colaboración e implicación de colaboración de ICIB (Instituto de Industrias Culturales) y la Illes Balears Film Commission. Ya desde fase temprana se ha contado con el apoyo del Ente Público de Radio y Televisión de lles Illes Balears (IB3).

Estrategia de futuro

Calvià aprovecha el marco internacional de la Berlinale para proyectar su apuesta por la cultura y el turismo especializado, alineada con una estrategia de diversificación económica. La presentación en Berlín es parte de una agenda más amplia del Año de Cine 2026, con la que el Ayuntamiento trabaja para atraer rodajes dando a conocer la amplia oferta de servicios y las diferentes localizaciones del municipio.

Noticias relacionadas

Muestra de la apuesta del consistorio por el séptimo arte es la ruta «Calvià, Plató de Cine», una iniciativa que invita a recorrer las localizaciones icónicas que han servido de escenario para producciones internacionales y nacionales. Se instalarán placas conmemorativas en las localizaciones históricas de la ruta. Cada placa incluirá un código QR/URL que permitirá a los visitantes acceder a la web de la Calvià Film Office para obtener información detallada, contexto histórico y curiosidades sobre la película rodada en ese punto exacto.